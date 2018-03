Sarkozy indkaldt til nyt forhør om penge fra Gaddafi

For anden dag er Frankrigs tidligere præsident indkaldt for at svare på spørgsmål om libyske pengebidrag.

Frankrigs tidligere præsident Nicolas Sarkozy er onsdag for anden dag indkaldt til afhøring.

Fransk politi undersøger beskyldninger om, at Sarkozy i 2007 modtog millioner af euro i ulovlige valgkampbidrag fra Libyens daværende leder, Muammar Gaddafi.

Sarkozy forlod onsdag morgen sit hjem i Paris sammen med sin advokat.

De ankom til afhøring hos politiet i Nanterre lidt uden for Paris kort før klokken otte, oplyser en fotograf fra nyhedsbureauet Reuters.

Fransk politi har været i gang med en efterforskning af sagen siden 2013.

Ifølge anklagerne skal Sarkozy i 2007 have fået millioner af euro fra Gaddafi til at føre valgkamp for.

Sarkozy var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012. Han har altid benægtet, at han fik ulovlige bidrag til sin valgkamp.

Anklagen om den libyske forbindelse har han betegnet som "grotesk".

Sagen fik først for alvor vinger, da den fransklibanesiske embedsmand Ziad Takieddine fortalte mediet Mediapart om sin rolle.

Han fortalte, at han afleverede kufferter med fem millioner euro i kontanter, som han havde hentet i Libyen, til Sarkozy og dennes tidligere stabschef Claude Gueant.

/ritzau/Reuters