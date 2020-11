Sarkozy skal for retten i korruptionssag om topjob og dæknavne

En L'Oréal-arving, en dommer og et godt job er hovedingredienserne i sag mod Frankrigs tidligere præsident.

Magtmisbrug og bestikkelse af en dommer er blandt anklagerne, når den tidligere franske præsident Nicolas Sarkozy mandag skal for retten. Eks-præsidenten risikerer op til ti års fængsel.

Sagen er bare en af flere kriminalefterforskninger, der risikerer at kaste tunge skygger over hans årtier lange politiske karriere.

Anklagen lyder, at Sarkozy forsøgte at sikre dommeren Gilbert Azibert et prestigefyldt og velbetalt job ved en domstol i Monaco.

Til gengæld skal den tidligere præsident have bedt om hemmeligstemplet information om en undersøgelse af ham selv. Sarkozy afviser.

Den undersøgelse, som Sarkozy angiveligt ønskede information om, handler om, hvorvidt eks-præsidenten accepterede ulovlige betalinger fra L'Oréal-arvingen Liliane Bettencourt i 2007, da han forsøgte at blive valgt som præsident.

Efterforskere kom på spor af korruptionssagen efter at have aflyttet telefonsamtaler mellem Sarkozy og hans advokat Thierry Herzog.

Det gjorde de i forbindelse med en anden sag om mulig støtte fra Libyen til Sarkozys præsidentkampagne.

Under samtalerne fandt de ud af, at Sarkozy og hans advokat havde registreret deres telefoner under dæknavne. Sarkozys telefon var registreret under navnet Paul Bismuth.

Ifølge anklagerne diskuterede den tidligere præsident og hans advokat flere gange, om de skulle kontakte dommeren Gilbert Azibert, som sad ved Frankrigs øverste appeldomstol og var velinformeret om sagen med L'Oréal-arvingen.

Herefter skal de ifølge anklagen have tilbudt Azibert det prestigefulde job i Monaco.

- Azibert fik aldrig jobbet i Monaco, har Sarkozy imidlertid udtalt til BFM TV.

65-årige Sarkozy var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012.

Han er fortsat en indflydelsesrig politisk stemme blandt konservative og har afvist alle anklager. Samtidig har han kæmpet indædt for at få afvist sagerne ved domstolene.

Både Sarkozy, Azibert og Herzog er under anklage. De risikerer alle op til ti års fængsel og store bøder.

Næste marts ventes Sarkozy også at skulle for retten i en sag, hvor han står anklaget for igennem et pr-selskab at have forsøgt at skjule de sande omkostninger i forbindelse med sin præsidentvalgkamp.

Anklagere undersøger også påstande om, at Sarkozy har fået støtte fra Libyens tidligere leder Muammar Gaddafi i form af millioner af euro, som skal være blevet sendt i kufferter til Paris. Også det afviser Sarkozy.

/ritzau/Reuters