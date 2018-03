Sarkozy tilbageholdes af politiet i sag om Gaddafi-penge

Frankrigs ekspræsident Nicolas Sarkozy mistænkes for at have modtaget millioner af euro fra Muammar Gaddafi.

Frankrigs ekspræsident Nicolas Sarkozy er tirsdag tilbageholdt af politiet, der undersøger libyske bidrag til hans valgkamp i 2007, oplyser en kilde ved domstolene.

Sarkozy skal i 2007 have modtaget millioner af euro fra Libyens tidligere leder, Muammar Gaddafi.

En kilde siger til AP, at Sarkozy tirsdag formiddag afhøres på politistationen i Nanterre vest for Paris

Frankrig indledte i 2013 en undersøgelse af de mange beskyldninger om, at han skal have modtaget de mange ulovlige bidrag fra Libyen.

Brice Hortefeux, en tidligere minister under Sarkozys regering, blev tirsdag morgen også afhørt af politiet i Libyen-sagen, siger en anden kilde tæt på efterforskningen.

Sarkozy, der var Frankrigs præsident fra 2007 til 2012, har altid benægtet, at han skulle have fået ulovlige kampagnemidler.

Anklagen om den såkaldte libyske forbindelse har han betegnet som "grotesk".

/ritzau/Reuters