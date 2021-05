SAS undgår hviderussisk luftrum efter tvangslanding

Et Ryanair-fly blev søndag tvunget til jorden af Hviderusland. Det får nu SAS til at undgå landets luftrum.

Det skandinaviske luftfartsselskab SAS vil den kommende tid flyve uden om luftrummet over Hviderusland.

Det oplyser selskabet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at et Ryanair-fly søndag blev tvunget af to kampfly til at lande i Hviderusland. Det var på vej fra Grækenland til Litauen.

SAS meddelte tidligere mandag i en skriftlig meddelelse, at det følger myndighedernes anbefalinger i forhold til flyvninger over Hviderusland.

Hviderusland og landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, er af flere EU-lande blevet kritiseret hårdt efter søndagens manøvre.

Formålet med at tvinge flyet til jorden menes at have været at få fat i den hviderussiske aktivist Roman Protasevitj.

Han blev anholdt, da flyet nødlandede i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

/ritzau/