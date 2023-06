Satellitbilleder viser huse stå i vand til taget i Kherson

Enorme vandmasser har i løbet af tirsdag opslugt dele af Kherson-regionen, hvor satellitbilleder natten til onsdag viser både huse og havnefaciliteter stå under vand.

Billederne kommer fra Maxar Technologies, en amerikansk virksomhed, der igennem krigen i Ukraine har leveret satellitbilleder fra især slagmarken.

Oversvømmelserne er begyndt, efter at der tirsdag morgen blev sprængt et hul i Nova Kakhovka-dæmningen, som ligger i Dnepr-floden tæt på udmundingen til Sortehavet.

Sprængningen skabte først et hul i dæmningen. Det har siden udviklet sig til, at kun et fåtal af dæmningens elementer fungerer, mens vandmasserne fra det 18 kubikkilometer store bassin bag dæmningen er fosset ud i Kherson-regionen.

- Nova Kakhovka-dæmningen og vandværket er stort set blevet ødelagt, og kun få strukturer står stadig, skriver Maxar Technologies i en pressemeddelelse.

Satellitbillederne viser huse og andre bygninger under vand. Mange af dem står i så højt vand, at kun deres tage titter frem over vandspejlet. Flere parker, landområder og infrastruktur er desuden blevet helt oversvømmet.

Maxar Technologies siger, at man i dens samling af satellitbilleder kan se et areal på 2500 kvadratkilometer, hvor adskillige landsbyer er blevet ramt af oversvømmelser.

Regeringen i Ukraine hævder, at russiske styrker helt bevidst har begået en krigsforbrydelse ved at sprænge dæmningen i luften. Landets præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde tirsdag aften, at Rusland havde gjort det for at bremse Ukraines offensiv i krigen.

Rusland afviser pure at have noget med sprængningen at gøre, og USA, der har offentliggjort meget materiale om dets efterretninger i krigen, har indtil videre afvist at placere skylden hos hverken Ukraine eller Rusland.

Ifølge Rusland er det ukrainske styrker, som står bag sprængningen. Bassinet bag Nova Kakhovka-dæmningen leverer blandt andet vand til Krim-halvøen, som blev annekteret af Rusland efter Majdan-revolutionen i Ukraine i 2014.

Rusland påstår, at Ukraine bevidst har sprængt dæmningen for at lægge Krim-halvøen tør.

