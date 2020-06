Satellitfotos antyder øget grænsekonflikt mellem Kina og Indien

Forholdet mellem Kina og Indien har traditionelt været fjendtligt, men uroen har taget til den seneste måned.

Nye satellitbilleder fra Himalaya-bjergene antyder, at Kina har bygget nye baser i forbindelse med grænsekonflikten, der har kostet 20 indiske soldater livet denne måned.

Det skriver BBC på baggrund af nye billeder dateret den 22. juni fra rumteknologiselskabet Maxar.

Bunkere, telte og opbevaringsenheder til militærudstyr er synlige i et område ved Galwan-dalen, som i sidste måned stod uberørt.

Kampe mellem de to atomvåbenmagter har den seneste tid taget til over den omstridte grænse.

Kina menes også at have tabt soldater i konflikten, men det er ikke bekræftet. Ifølge det indiske nyhedsbureau ANI er 41 kinesiske soldater døde.

Hverken Indien eller Kina har kommenteret satellitbillederne eller udtalt sig om mulige nye baser i området.

En førende indisk forsvarsanalytiker Ajai Shukla skriver på Twitter ifølge BBC, at "der er en stor kinesisk base i Galwan-dalen, halvanden kilometer fra den indiske grænse".

15. juni skete den værste konfrontation mellem de to lande i mange årtier. Begge lande gav hinanden skylden for, at dets soldater stødte sammen.

Forholdet mellem Kina og Indien har traditionelt været fjendtligt. De har aldrig kunnet enes om en permanent grænse.

Ifølge AFP blev konflikten forværret i august sidste år.

Her lagde Indiens præsident, Narendra Modi, en ny linje for Indiens nordligste egne.

Striden ved de to landes grænse i Himalaya er blevet udløst ved, at Indien bygger veje og landingsbaner til fly i området. Det sker i en intens konkurrence med Kinas omfattende "Belt and Road-initiativ" - "den nye silkevej".

Det er en langsigtet plan om blandt andet at genoprette handelsvejen mellem Kina og Europa via kæmpemæssige investeringer i jernbaner, havne, veje og anden infrastruktur. Projektet er stødt på kritik mange steder - blandt andet fra Frankrig og Tyskland.

/ritzau/