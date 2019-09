Saudi-Arabien åbner for udenlandske turister

Det dybt konservative Saudi-Arabien håber at styrke økonomien med 100 millioner turister årligt.

Saudi-Arabien vil for første gang tilbyde turistvisa som en del af de nye visumregler, der præsenteres fredag.

Hidtil har det ikke været muligt at besøge det meget konservative kongedømme som turist.

Kun forretningsrejsende, folk med familie i Saudi-Arabien og religiøse pilgrimme, der besøger Mekka og Medina, har haft mulighed for at besøge landet.

Men turisme indgår i kronprins Mohammed bin Salmans reformprogram frem til 2030.

Saudi-Arabien er begyndt at planlægge frem mod en tid, hvor der vil være mindre brug for olie i verden. Derfor skal turisme udgøre en større del af landets økonomi fremover.

Regeringen håber at kunne tiltrække 100 millioner turister årligt.

I dag udgør indtægter fra turister omkring tre procent af det saudiarabiske bruttonationalprodukt. Men regeringen håber, at det fremover vil stige til ti procent.

Detaljerne om de nye visumregler og planerne for turisme i landet vil blive præsenteret ved et gallaarrangement fredag aften i byen al-Diriyah, der grundlagt i 1400 var den første hovedstad i det saudiarabiske dynasti og et af de fem steder i Saudi-Arabien, der er opført på Unescos liste over verdensarv.

- At åbne Saudi-Arabien for internationale turister er et historisk øjeblik for vores land, siger Ahmad al-Khateeb, der er formand for landets turistkommission.

Han tilføjer, at der vil blive lempet på de strenge regler for, hvordan kvinder skal klæde sig.

Saudiarabiske kvinder bærer den heldækkende dragt abaya. Men udenlandske kvinder kan nøjes med "sømmelig beklædning", siger Khateeb.

Saudi-Arabiens totalforbud mod alkohol og strenge sociale kodeks gør mange iagttagere skeptiske over, om det kan lykkes landet at tiltrække de mange millioner af turister, som kronprinsens planer lægger op til.

Også det menneskeretlige aspekt - ikke mindst sidste års drab på den kritiske journalist Jamal Khashoggi og landets behandling af kvindelige aktivister - kan få udenlandske turister til at holde sig væk, mener iagttagere.

/ritzau/dpa