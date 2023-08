Saudi-Arabien anklages for drab på hundredvis af migranter

Saudiarabiske grænsevagter har siden sidste år dræbt hundredvis af etiopiske migranter, der har prøvet at bevæge sig ind i kongeriget gennem nabolandet Yemen.

Sådan lyder anklagen fra Human Rights Watch mandag.

Beskyldningerne vidner om en betydelig eskalering af overgreb langs den såkaldte østlige rute fra Afrikas Horn til Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien har ikke udtalt sig om anklagerne.

- Repræsentanter fra Saudi-Arabien dræber hundredvis af migranter og asylansøgere i dette fjerne grænseområde væk fra resten af verdens søgelys, siger forsker ved Human Rights Watch Nadia Hardman.

- At bruge milliarder på at opkøbe professionelle golfklubber, fodboldklubber og betydningsfulde underholdningsbegivenheder for at forbedre det saudiarabiske image bør ikke drage opmærksomheden væk fra disse forfærdelige forbrydelser, fortsætter hun.

Hun henviser blandt andet til opkøbet af Premier League-klubben Newcastle og finansieringen af golfturen LIV Golf.

Den New York-baserede menneskerettighedsorganisation har i næsten et årti dokumenteret overgreb mod etiopiske migranter i Saudi-Arabien og Yemen.

De seneste drab virker ulig tidligere udbredte og systematiske og kan muligvis betegnes som forbrydelser mod menneskeheden.

Eksperter fra FN kunne tidligere på året fortælle om "bekymrende anklager" om, at artilleribombardement samt andet skyderi på tværs af grænsen mellem de to lande dræbte omkring 430 migranter i det sydlige Saudi-Arabien og nordlige Yemen i de første fire måneder af 2022.

Saudiarabiske repræsentanter er ikke vendt tilbage på AFP's anmodning om en kommentar.

Human Rights Watch har heller ikke modtaget svar på de breve, organisationen har sendt til landets indenrigs- og forsvarsministerium.

Saudi-Arabien mobiliserede i 2015 en koalition med det formål at vælte Houthi-oprørerne, der tog kontrol med Yemens hovedstad Sanaa fra den internationalt anerkendte regering det forrige år.

Krigen har ført til, hvad FN har beskrevet som en af nutidens værste humanitære katastrofer.

/ritzau/AFP