Saudi-Arabien bomber Houthier efter droneangreb

Houthi-oprørere bliver fordømt i europæiske hovedstæder for droneangreb på Abu Dhabi.

Fly fra Saudi-Arabien og allierede lande bombarderede sent mandag Houthi-oprørere i Yemen, som reaktion på droneangreb mod flere mål i Abu Dhabi. Ved droneangrebene blev tre mennesker dræbt og seks andre såret. Tre tankbiler gik op i flammer.

Lufthavnen i Abu Dhabi blev også angrebet, men det resulterede kun i materielle ødelæggelser.

En talsmand for Houthi-oprørerne har bekræftet, at bevægelsen stod bag droneangrebene, som er blevet fordømt i de europæiske hovedstæder. Oprørernes talsmand siger, at der både blev brugt en raket og droner ved angrebet.

– De væbnede styrker gennemførte en vellykket militær operation, siger talsmanden Yahya Saree til Houthiernes tv-kanal Al-Masirah.

De Forende Arabiske Emirater, som Abu Dhabi er en del af, er med i den saudi-ledede koalition, som siden marts 2015 har ført krig mod de iranskstøttede Houthi-oprørere i Yemen.

Med støtte fra vestlige lande som Storbritannien og USA har koalitionen gennemført over 24.000 flyangreb og lagt store deler af Yemens infrastruktur i ruiner.

Yemen var i forvejen et af de fattigste lande i Mellemøsten. FN's udviklingsfond, UNDP, anslog i november, at den syv år lange krig har krævet mindst 377.000 menneskeliv.

Houthierne tog kontrol over Yemens hovedstad Sana i efteråret 2014, efter flere år med kaotiske tilstande i landet.

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer droneangrebet mod Abu Dhabi og opfordrer "alle parter til at udvise maksimal tilbageholdenhed og forhindre enhver optrapning af konflikten."

– I Paris fordømmer den franske udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, angrebet i Abu Dhabi i de stærkeste vendinger.

- Angrebene truer sikkerheden i De Forenede Arabiske Emirater og stabiliteten i regionen, siger han og understreger, at Emiraterne har Frankrigs fulde støtte.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, kalder også Houthioprørenes angreb for terror og fordømmer "på det stærkeste" angrebet mod De Forenede Arabiske Emirater.

/ritzau/AFP