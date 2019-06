Saudi-Arabien: FN-beskyldninger mod kronprins er falske

FN's beskyldninger mod Saudi-Arabiens kronprins i forbindelse med drabssag er farvede, mener Saudi-Arabien.

Ifølge en FN-ekspert indikerer efterforskning, at Saudi-Arabiens kronprins og andre højtstående personer stod bag drabet på journalisten Jamal Khashoggi.

Men det afviser Saudi-Arabien, der mener, at der er tale om falske beskyldninger.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Saudi-Arabiens udenrigsminister, Adel al-Juberi, siger i en erklæring bragt af det statslige nyhedsbureau SPA, at FN-rapporten indeholder "falske beskyldninger, som stammer fra forudindtagede idéer og positioner".

FN's rapport indeholder "klare selvmodsigelser og grundløse beskyldninger, hvilket udfordrer dens troværdighed", lyder det videre.

Onsdag opfordrede Agnes Callamard, FN's særlige efterforsker af henrettelser uden forudgående retssager, lande til at udvide sanktioner, så de rammer kronprinsen og hans personlige stab.

Det er, medmindre han kan bevise, at han ikke har noget ansvar for drabet.

Den saudiarabiske journalist og systemkritiker Jamal Khashoggi blev i oktober 2018 dræbt under et besøg på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul. Det skabte meget røre internationalt.

Et år før drabet på Khashoggi fortalte Saudi-Arabiens kronprins en af sine nærmeste, at han ville bruge "en kugle" mod journalisten, hvis han ikke stoppede sin kritik af regimet.

Saudi-Arabien hævder, at drabet blev udført af en gruppe, som ikke havde fået ordre til det.

I en ny rapport om drabet opfordrer Callamard FN's generalsekretær, António Guterres, til at tage initiativ til en opfølgende efterforskning af drabet på Khashoggi med henblik på at opbygge stærk dokumentation i sagen mod de påståede gerningsmænd.

Hun siger samtidig, at der bør fastlægges mekanismer, så der officielt kan placeres skyld i sagen.

I USA har demokrater i Kongressen tidligere krævet, at sagen skulle få konsekvenser for den amerikanske politik over for Saudi-Arabien.

/ritzau/