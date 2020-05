Saudi-Arabien genåbner en af islams helligste steder

To måneder efter coronalukningen af Profeten Muhammeds moské i Medina åbner den delvist igen.

Fra søndag bliver det igen muligt for muslimer at besøge Profeten Muhammed-moskéen i Medina, der er en af de to helligste byer inden for islam.

Eller det bliver muligt at besøge en del af moskéen.

Myndighederne meddeler, at man kan bede på omkring 40 procent af moskéens areal.

Begrænsningen skyldes, at der opretholdes restriktioner for at standse smitten med coronavirus.

Det var også smitten, der førte til, at moskéen blev lukket i marts.

Da blev også stormoskéen i Mekka lukket.

Alle moskéer, der blev lukket i marts, genåbner søndag, med undtagelse af moskéerne i Mekka.

Profeten Muhammed blev født i Mekka, hvorfor denne by regnes for den helligste inden for islam.

Han prædikede og levede i Medina, der derfor er den næsthelligste by.

Muslimer verden over vender sig mod netop Mekka ved bøn.

Religionen siger også, at en troende muslim én gang i sit liv bør på pilgrimsfærd til Mekka, men siden slutningen af februar har myndighederne i Saudi-Arabien suspenderet pilgrimsrejser til byen på grund af coronavirus.

Det olierige land ved golfen har endnu ikke meddelt planer for den kommende sæson for pilgrimsrejser.

/ritzau/dpa