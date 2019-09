Saudi-Arabien: Iran var involveret i angreb på olieanlæg

Lørdagens angreb mod store saudiarabiske olieanlæg kom "nordfra", siger Saudi-Arabiens forsvarsministerium.

Det er "utvivlsomt", at Iran spillede en hovedrolle i lørdagens angreb mod store saudiarabiske olieanlæg.

Sådan lyder det onsdag fra Saudi-Arabiens forsvarsministerium.

Ved en pressekonference har ministeriet blandt andet fremlagt vragdele fra missiler, som bevis på at Iran var involveret. I alt 18 droner og syv krydsermissiler blev ifølge Iran brugt ved angrebet.

Ministeriets talsmand Turki al-Maliki meddeler, at angrebene kom "nordfra", og at de ikke kan være kommet fra Yemen. Yemens houthi-oprørere, der støttes af Iran, har ellers taget skylden for angrebene.

Yemen grænser op til det sydlige Saudi-Arabien. Iran ligger nord for Saudi-Arabien på den anden side af Den Persiske Golf.

- Angrebet kom nordfra og var utvivlsomt sponsoreret af Iran.

- Beviserne har I her foran jer, siger Turki al-Maliki ved pressekonferencen.

Saudiaraberne er stadig ved at undersøge, hvorfra angrebene blev sendt afsted. De kan endnu ikke konkludere, at det var fra Iran.

Ifølge Saudi-Arabien er det dog sikkert, at der blev brugt iranske våben.

Det sunnimuslimske Saudi-Arabien og det shiamuslimske Iran er ærkerivaler. De udkæmper blandt andet en form for stedfortræderkrig i Yemen.

Borgerkrigen i Yemen står mellem Yemens regering og houthi-oprørerne. Den kaldes af FN for "verdens værste humanitære katastrofe".

Krigen anses i høj grad som en kamp om magten på Den Arabiske Halvø mellem fjenderne Saudi-Arabien og Iran.

Houthi-oprørerne er støttet af Iran, mens Yemens regering er støttet af en saudiarabisk-ledet koalition. Den koalition støttes af USA.

Lørdagens angreb, som Saudi-Arabien skylder Iran for at stå bag, har forstyrret den omfattende saudiarabiske olieproduktion.

Produktionen på de to anlæg ventes dog at være oppe på fuld kapacitet inden udgangen af september, oplyste Saudi-Arabiens energiminister tirsdag.

/ritzau/