Saudi-Arabien: Journalist blev dræbt på konsulat

Den forsvundne journalist Jamal Khashoggi døde i forbindelse med en slåskamp, lyder det fra Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien bekræfter, at den forsvundne journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på det saudiarabiske konsulat i Istanbul, Tyrkiet.

Det oplyser en offentlig anklager i Saudi-Arabien på den statsejede tv-station Ekhbaria TV natten til lørdag dansk tid.

Ifølge anklageren var det en slåskamp mellem Khashoggi og folk på konsulatet, der førte til journalistens død.

18 saudiarabiske statsborgere er indtil videre anholdt i sagen.

Vicechefen for efterretningstjenesten i Saudi-Arabien er blevet afskediget i forbindelse med sagen. Det samme er Saud al-Qahtani, der er blandt kronprins Mohammed bin Salmans øverste rådgivere.

Landets konge har beordret, at der nedsættes en komité med kronprinsen i spidsen, som skal omstrukturere landets efterretningstjeneste.

Den 60-årige saudiarabiske journalist og kritiker af styret i Saudi-Arabien Jamal Khashoggi forsvandt, efter han 2. oktober gik ind på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul.

Journalisten flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017 og levede frem til sin forsvinden i eksil i USA. Men i forbindelse med et forestående bryllup var Khashoggi mødt op på konsulatet for at ordne nogle papirer.

Hans forlovede blev udenfor og ventede i 11 timer, men Khashoggi kom aldrig ud igen. Anonyme tyrkiske embedsmænd har siden da hævdet, at Khashoggi blev dræbt og parteret under sit besøg på konsulatet.

Saudi-Arabien har tidligere afvist, at Khashoggi døde på konsulatet. I stedet har forklaringen været, at han forlod stedet igen kort efter sit besøg.

Mandag fik tyrkiske efterforskere adgang til konsulatet i Istanbul. Ifølge dem var konsulatet blevet rengjort og væggene malet på ny, før efterforskerne blev lukket ind.

Alligevel lykkedes det politiet at sikre "mange spor" fra stedet, oplyste to anonyme embedsmænd torsdag. Blandt andet tydede efterforskningen på, at Jamal Khashoggi var blevet dræbt og parteret på konsulatet.

I forbindelse med efterforskningen har politiet i Tyrkiet undersøgt, hvilke biler der forlod konsulatet den 2. oktober. Herefter er det lykkedes at spore bilernes ruter og stop undervejs.

Ud fra disse informationer mener politiet, at Khashoggis drabsmænd kan have efterladt dele af hans lig i skoven Belgrad og i byen Yalova cirka 90 kilometer syd for Istanbul.

Liget er stadig ikke fundet.

/ritzau/Reuters