Saudi-Arabien løslader amerikaner fængslet for kritiske tweets

En amerikansk statsborger, der var idømt 19 års fængselsstraf, er blevet løsladt fra et fængsel i Saudi-Arabien.

Det oplyser hans søn tirsdag til nyhedsbureauet AFP.

Den løsladte mand, 72-årige Saad Ibrahim Almadi, har saudiarabiske rødder og blev anholdt i 2021. Årsagen var opslag på Twitter om blandt andet krigen i Yemen og drabet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Opslagene er af sønnen blevet beskrevet som "milde" tweets.

Saudi-Arabien er ofte blevet kritiseret af menneskerettighedsgrupper på grund af landets strenge tilgang til kritik på sociale medier.

Saad Ibrahim Almadi blev sidste oktober idømt en 16-årig fængselsstraf for sine tweets. I sidste måned blev straffen forlænget til 19 år.

Men højst overraskende er han nu altså blevet løsladt.

- Ja, han er blevet løsladt for fem timer siden. Han befinder sig i sit hjem i Riyadh, siger sønnen tirsdag via telefon fra USA.

Sønnen har tidligere delt en liste med AFP over tweets, som angiveligt er blevet brugt som bevismateriale under sagen.

Et af opslagene sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor Saudi-Arabien ikke er i stand til at undgå angreb fra houthi-oprørerne i krigen i Yemen. Saudi-Arabien står i spidsen for en koalition mod houthierne.

Et andet opslag henviser til "ofringen" af Jamal Khashoggi.

Den systemkritiske Khashoggi blev dræbt, da han 2. oktober 2018 gik ind på det saudiarabiske konsulat i Tyrkiet. Drabet skete, efter at 59-årige Khashoggi i flere år havde kritiseret styret i Saudi-Arabien.

Foruden Almadis tweets fandt saudiarabiske embedsfolk også en nedsættende karikaturtegning af den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, på Almadis telefon. Det skriver AFP.

USA har tidligere udtrykt deres utilfredshed med fængslingen af Almadi.

/ritzau/