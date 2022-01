Saudi-Arabien løslader bortført regimekritisk prinsesse

I Saudi-Arabien er prinsesse Basmah Bint Saud bin Abdulaziz Al Saud og hendes datter blevet løsladt efter at have været tilbageholdt uden rettergang i næsten tre år.

Det oplyser hendes juridiske rådgivere lørdag aften dansk tid.

De to kvinder blev løsladt og ankom til deres hjem i Jeddah torsdag.

- Prinsessen har det nogenlunde, men hun vil opsøge lægehjælp, siger rådgiveren Henri Estramant.

- Hun er lidt slidt op, men hun er ved godt mod og taknemmelig for at blive genforenet med sine sønner.

Den nu 57-årige prinsesse og hendes voksne datter forsvandt i marts 2019. Ifølge et familiemedlem tæt på prinsessen var hun blevet anklaget for at have forsøgt at forfalske et pas. Anklagen blev senere droppet, men altså uden at prinsessen blev løsladt.

I 2020 oplyste prinsesse Basmah på sociale medier, at hun blev tilbageholdt i Saudi-Arabiens hovedstad, Riyadh, og at hun var ved dårligt helbred. Ifølge hende selv havde hun ikke fået forkyndt en anklage.

Det saudiarabiske regime har ikke villet kommentere løsladelsen og har i øvrigt aldrig kommenteret sagen offentligt.

Blandt andet derfor vides det heller ikke, præcist hvorfor prinsesse Basmah har været tilbageholdt. Hun er kendt for at have udtalt sig kritisk om Saudi-Arabiens behandling af kvinder.

I et indlæg for det britiske medie BBC i 2012 opremsede prinsesse Basmah fem punkter, hvor hun ønsker forandring i Saudi-Arabien.

Blandt andet skrev hun, at det var tid til at ændre skilsmisselovgivningen, så saudiarabiske kvinder ville have nemmere ved at blive skilt.

- Status quo står i fuldstændig modsætning til koranen, som vores lovgivning bør være baseret på. Ifølge den har en kvinde ret til skilsmisse, så længe der er "uforenelige uenigheder", skrev hun.

Hun kritiserede også det saudiarabiske skolesystem, hvor børn ifølge hende får fortalt, at kvinder er mindre værd end mænd.

- Vores ungdom får at vide, at kvindens rolle i samfundet er mindreværdig. Hendes rolle er begrænset til at tjene familien og opfostre børn, skrev hun.

/ritzau/Reuters