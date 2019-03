Saudi-Arabien løslader midlertidigt kvindelige bilaktivister

Aktivisterne blev anholdt i forbindelse med demonstrationer mod kørselsforbud for kvinder i landet.

Saudi-Arabien løslader midlertidigt tre kvindelige aktivister, der har været fængslet for kontakt med udenlandske medier, diplomater og menneskerettighedsorganisationer

De tre var iblandt 11 kvinder, der blev anholdt for et år siden for deres aktivisme i kongedømmet.

Det drejer sig om kvinderne Eman al-Nafjan, Aziza al-Youssef og Rokaya al-Mohareb. De tre kvinder afventer stadig en officiel retssag 3. april.

Ifølge menneskerettighedsgruppen ALQST, der kæmper for menneskerettigheder i Saudi-Arabien, vil flere af de resterende fængslede kvinder blive løsladt søndag.

De fleste af kvinderne blev anholdt i demonstrationer, der protesterede for kvinders ret til at køre bil. Saudi-Arabien har siden ophævet netop det forbud.

/ritzau/AFP