Saudi-Arabien rækker olivengren til Qatar og genåbner grænser

Efter at have isoleret Qatar i over tre år genåbner Saudi-Arabien nu sine grænser til nabolandet.

Efter tre et halvt år vil Saudi-Arabien genåbne sit luftrum og grænserne til Qatar.

Det oplyser amerikanske og kuwaitiske embedsmænd mandag.

Meldingen ses som et stort skridt mod at afslutte en diplomatisk splittelse, hvor Saudi-Arabien har stået i spidsen for en alliance, som har isoleret Qatar og hovedstaden Doha.

Den højest overraskende nyhed kommer på tærsklen til det årlige topmøde mellem de seks lande i Golfens Samarbejdsråd (GCC) i den nordvestlige saudiarabiske by Al-Ula. Her var den diplomatiske strid i forvejen øverst på dagsordenen.

Som et andet tegn på, at striden er ved at nå til vejs ende, oplyste den qatarske emir sheik Tamim bin Hamad al-Thanis kontor, at statsoverhovedet vil deltage på mødet, efter at han har skippet møderne de seneste tre år.

Saudi-Arabien kappede forbindelserne til Qatar i juni 2017 og beskyldte landet for at have for tætte bånd til Iran og for at støtte radikale islamistiske grupper. Beskyldninger, som Qatar altid har benægtet.

USA har øget presset for at finde en løsning på det, regeringen i Qatar kalder en "blokade". Ifølge USA er det nødvendigt med et solidt fællesskab i Golfen for at kunne stå imod USA's nemesis Iran, imens Donald Trumps præsidentskab går på hæld.

Jared Kushner, der er Trumps svigersøn og seniorrådgiver og har deltaget i det diplomatiske arbejde i Mellemøsten, vil ifølge en amerikansk embedsmand deltage i underskrivelsen af "gennembruddet" tirsdag.

Kuwaits udenrigsminister, Ahmad Nasser Al-Sabah, meddelte mandag på statsligt tv, at "det er blevet aftalt at åbne luftrummet og land- og havgrænserne mellem Saudi-Arabien og Qatar fra i aften".

Han tilføjede, at aftalen er baseret på et forslag fra Kuwaits emir, sheik Tamim bin Hamad al-Thani, hvilket afspejler Kuwaits gentage bestræbelser på at mægle i krisen.

/ritzau/AFP