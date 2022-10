Saudi-Arabien sender 400 millioner dollar til Ukraine

Saudi-Arabien melder sig nu på banen med humanitær støtte til Ukraine. Landets statslige nyhedsbureau SPA skriver fredag, at Saudi-Arabien sender 400 millioner dollar i humanitær støtte afsted.

Beløbet svarer til godt 3,06 milliarder danske kroner.

SPA skriver desuden, at landets de facto-leder, kronprins Mohammed bin Salman, fredag havde en samtale over telefonen med Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Her gav bin Salman udtryk for, at Saudi-Arabien er indstillet på at fortsætte støtten til alt, som kan deeskalere krigen mellem Rusland og Ukraine.

Han understregede desuden, at Saudi-Arabien står klar til agere konfliktmægler i krigen.

Om nødhjælpen, som Saudi-Arabien sender til Ukraine, siger kronprinsen til SPA:

- Denne humanitære nødhjælp er et bevis for hans kongelige højhed kronprinsens vilje til at lindre smerten for det ukrainske folk, som de aldrig vil glemme, og som beviser kongerigets (Saudi-Arabien, red.) venskab med Ukraine.

Saudi-Arabien stemte for nylig for en FN-resolution, som underkender Ruslands folkeafstemninger i de besatte ukrainske regioner Zaporizjzja, Kherson, Donetsk og Luhansk.

Abdulaziz Alwasil, Saudi-Arabiens udsending i FN, understregede i debatten på vegne af Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC), at landet ville stemme for, fordi GGC var indstillet på at overholde principperne i FN-Pagten.

Det bliver over for SPA gentaget af kronprins bin Salman, som desuden understreger Saudi-Arabiens respekt over for Ukraines selvstændighed og kræver, at konflikten bliver løst på fredelig vis.

