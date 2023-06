Saudi-Arabien skærer i olieproduktionen for at styrke prisen

Saudi-Arabien vil reducere sin olieproduktion kraftigt i juli som led i en Opec+-aftale om at styrke prisen på det sorte guld.

Reduktionen fra ti millioner tønder olie om dagen i maj til ni millioner tønder om dagen i juli er den største i mange år.

Opec+ er en sammenslutning af Organisationen for Olieeksporterende Lande samt deres allierede, der ledes af Rusland.

Samlet står de for 40 procent af verdens olieproduktion.

- Dette er en slikkepind fra Saudi-Arabien. Vi ville komme et kirsebær på toppen. Vi har altid for øje at tilføje spænding, siger den saudiarabiske energiminister, prins Abdulazi.

- Vi vil ikke have, at folk skal forsøge at forudsige, hvad vi gør. Markedet har brug for stabilisering.

Opec+-landene har samtidig søndag aftalt at forlænge en aftale om at reducere olieproduktionen med 3,66 millioner tønder om dagen, så den nu fortsætter ind i 2024 fremfor at stoppe ved udgangen af i år.

Det svarer til 3,6 procent af den globale produktion.

Samtidig vil Opec+-landene fra 2024 reducere olieproduktionen med yderligere 1,4 millioner tønder om dagen fra det nuværende mål på 40,46 millioner om dagen.

Mange af de aftalte reduktioner er dog kun på papiret, da man samtidig har nedjusteret forventningerne til produktionen fra Rusland, Nigeria og Angola.

Opec består af Algeriet, Angola, Gabon, Libyen, Nigeria, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Irak, Iran, Saudi-Arabien, Indonesien og Venezuela.

Saudi-Arabien er det eneste medlemsland, der har kapacitet og lager nok til nemt at ned- og opjustere sin produktion.

Siden Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har vestlige lande anklaget Opec for at manipulere oliepriserne og underminere den globale økonomi med høje energipriser.

På den anden side har kilder i Opec sagt, at Vestens tryk af penge i det seneste årti har skubbet inflationen i vejret og tvunget olieproducerende lande til at handle for at opretholde værdien af deres primære eksportkilde.

