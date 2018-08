Saudi-Arabien vil sende tusindvis af studerende ud af Canada

Striden om Canadas støtte til fængslende menneskerettighedsaktivister i Saudi-Arabien eskalerer fortsat.

Den diplomatiske krise mellem Canada og Saudi-Arabien ser ikke ud til at være i nærheden af en løsning.

Saudi-Arabien vil sende tusindvis af saudiarabiske udvekslingsstuderende ud af Canada. Og derudover stopper flyselskabet Saudia sine flyvninger til og fra Toronto, den største by i Canada.

Den saudiarabiske regering mener, at Canada har blandet sig "i landets interne anliggender" ved offentligt at udtrykke sin støtte til flere fængslede menneskerettigheds aktivister i Saudi-Arabien.

Derfor har Saudi-Arabien mandag udvist Canadas ambassadør i landet og trukket sin egen ambassadør hjem fra Canada.

Derudover har Saudi-Arabien annonceret et stop for fremtidig handel med Canada, men det er uvist, hvorvidt det vil påvirke de eksisterende handelsaftaler mellem landene.

Den canadiske udenrigsminister, Chrystia Freeland, siger i sin første offentlige kommentar til striden mellem de to lande:

- Canada vil altid kæmpe for menneskerettigheder i Canada såvel som i Verden, og kvinders rettigheder er menneskerettigheder, siger hun.

Saudi-Arabien vil i den seneste optrapning af konflikten have omlagt de tusindvis af saudiarabiske studerende i Canadas udvekslingsprogrammer, så de studerende i stedet må læse videre i et andet land end Canada.

Det rapporterer det saudiarabiske medie Al Arabiya.

- Det vil være en skam for de studerende, hvis de bliver frarøvet muligheden for at studere her, lyder reaktionen fra den canadiske udenrigsminister.

Striden mellem de to lande begyndte fredag, da den canadiske ambassade i Saudi-Arabien udtrykte "alvorlig bekymring" over fængslingen af adskillige aktivister i landet den seneste tid.

Heriblandt de to prominente aktivister Nassima al-Sadah og Samar Badawi.

- Vi opfordrer myndighederne i Saudi-Arabien til omgående at løslade dem og alle andre fredelige menneskerettighedsaktivister, skrev ambassaden blandt andet på Twitter.

Svaret fra det saudiarabiske udenrigsministerium kom prompte:

- Kongeriget Saudi-Arabien vil ikke acceptere nogen form for indblanding i landets interne anliggender eller ordrer fra andre lande, skrev ministeriet på Twitter.

/ritzau/AFP