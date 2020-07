Saudi-Arabiens 84-årige konge er indlagt på hospitalet

Kong Salman er ifølge hoffet blevet indlagt på et hospital i hovedstaden med galdeblærebetændelse.

Saudi-Arabiens kong Salman er blevet indlagt på et hospital i landets hovedstad, Riyadh.

Det oplyser hoffet mandag i en meddelelse offentliggjort af Saudi-Arabiens officielle nyhedsbureau, Saudi Press Agency.

Den 84-årige konge af oliestaten skal være indlagt med en betændelse i galdeblæren.

Kong Salman blev "indlagt i dag på Kong Faisal specialisthospital i Riyadh til nogle lægetjek på grund af galdeblærebetændelse", oplyser hoffet i meddelelsen.

Der er ikke yderligere detaljer om kong Salmans tilstand.

Det er sjældent, at Saudi-Arabien oplyser om kong Salmans helbredstilstand. Han har regeret den arabiske verdens største økonomi siden 2015.

Iraks premierminister, Mustafa al-Kadhimi, skulle have besøgt Saudi-Arabien mandag. Men det er blevet udsat på grund af kong Salmans indlæggelse.

Under kong Salmans ledelse har Saudi-Arabien iværksat ambitiøse økonomiske reformer. De skal blandt andet sikre, at landet i fremtiden er mindre afhængigt af olieproduktion.

Derudover har Saudi-Arabien i kong Salmans regeringstid givet flere rettigheder til kvinder. Og udenrigspolitikken er blevet mere offensiv. Eksempelvis deltager Saudi-Arabien i krigen i nabolandet Yemen.

Kong Salman overtog tronen, efter at hans halvbror Abdullah døde i 2015.

Der var i 2017 meldinger om, at kong Salman ville abdicere for at overlade tronen til sin søn kronprins Mohammad bin Salman. Det blev imidlertid afvist.

Kronprinsen bliver af mange anset som de facto-lederen af landet. Hans tiltagende magt skal have været medvirkende til, at der bliver slået særdeles hårdt ned på kritikere.

Den amerikanske efterretningstjeneste CIA har i en rapport konstateret, at det var kronprinsen, som gav ordre til at slå journalisten Jamal Khashoggi ihjel.

Khashoggi blev slået ihjel, da han 2. oktober 2018 gik ind på det saudiske konsulat i den tyrkiske storby Istanbul.

Den saudiske journalist, der var amerikansk statsborger, havde skrevet kritisk om den måde, hvorpå kronprinsen og kong Salman forvaltede deres magt i Saudi-Arabien.

/ritzau/AFP