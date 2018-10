Saudi-Arabiens konge og kronprins kondolerer Khashoggis søn

Den dræbte Jamal Khashoggis søn modtager kondolencer fra både kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman.

Saudi-Arabiens kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman har begge været i telefonisk kontakt med sønnen til den dræbte Jamal Khashoggi og udtrykt deres kondolencer.

Det skriver det saudiarabiske nyhedsbureau Saudi Press Agency (SPA) ifølge mediet Al Jazeera.

Kronprins Mohammed bin Salman "trøstede" i opkaldet Jamal Khashoggis søn, Salah, og familien, beretter SPA.

Ifølge nyhedsbureauet skal Salah Khashoggi have reageret på opkaldene ved at udtrykke "dyb taknemmelighed" over for kong Salman og kronprinsen.

Tidligere har udenrigsministeriet i Saudi-Arabien også kondoleret over for den dræbte Jamal Khashoggis familie.

Natten til lørdag dansk tid bekræftede Saudi-Arabien, at Jamal Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul. Det skete under et slagsmål mellem ham og folk på konsulatet, oplyste en offentlig anklager.

Den 60-årige saudiarabiske journalist og kritiker af styret i Saudi-Arabien Jamal Khashoggi forsvandt, efter han 2. oktober gik ind på konsulatet.

Journalisten flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017 og levede frem til sin forsvinden i eksil i USA. Men i forbindelse med et forestående bryllup var Khashoggi mødt op på konsulatet for at ordne nogle papirer.

Hans forlovede blev udenfor og ventede i 11 timer, men Khashoggi kom aldrig ud igen. Anonyme tyrkiske embedsmænd har siden da hævdet, at Khashoggi blev dræbt og parteret under sit besøg.

Saudi-Arabien har tidligere afvist, at Khashoggi døde på konsulatet. I stedet var forklaringen, at han forlod stedet igen kort efter sit besøg.

/ritzau/