Saudi-Arabiens konge udnævner kronprins til premierminister

Kronprins Mohammed bin Salman bliver forfremmet fra forsvarsminister til premierminister, viser et dekret.

Den saudiarabiske kong Salman bin Abdulaziz har udnævnt sin søn og tronarving, kronprins Mohammed bin Salman, til premierminister i kongeriget.

Samtidig har han udnævnt sin anden søn prins Khalid bin Salman til forsvarsminister.

Det fremgår af et kongeligt dekret, der er offentliggjort af det statslige nyhedsbureau SPA tirsdag.

Kronprinsen overtager premierministerposten efter sin 86-årige far.

I rokaden beholder en anden søn, prins Abdulaziz bin Salman, sin post som energiminister.

Også udenrigsminister prins Faisal bin Farhan al-Saud, finansminister Mohammed al-Jadaan og investeringsminister Khalid al-Falih bliver på deres poster, fremgår det af dekretet.

Kronprinsen har i årevis været de factor-leder af Saudi-Arabien, som er verdens største eksportør af olie og en af USA's nærmeste allierede i Mellemøsten.

Hans nye rolle som premierminister stemmer overens med de opgaver, som kongen allerede har tildelt ham, oplyser en saudiarabisk embedsmand.

Blandt andet er kronprinsen blevet ansvarlig for at repræsentere kongeriget på udenlandske besøg og lede topmøder, som Saudi-Arabien har været vært for.

- På kongens ordre fører kronprinsen allerede dagligt tilsyn med statens vigtigste udøvende organer. Hans rolle som premierminister ligger inden for den ramme, siger embedsmanden, der ønsker at være anonym.

Kronprinsens yngre bror prins Khalid bin Salman har indtil nu tjent som viceforsvarsminister, men forfremmes altså til forsvarsminister.

Af tirsdagens dekret fremgår det også, at kong Salman fortsat vil lede de regeringsmøder, han deltager i.

Den 86-årige konge blev hersker af Saudi-Arabien i 2015. I løbet af de seneste to år har han været indlagt flere gange som følge af forskellige dårligdomme.

/ritzau/Reuters