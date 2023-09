Saudi-Arabiens kronpris: Vi bevæger os mod normalisering med Israel

Den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, siger, at Saudi-Arabien bevæger sig tættere hen imod en normalisering af forholdet til Israel.

Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station Fox News ifølge Reuters.

- Hver dag kommer vi tættere på, siger kronprinsen i interviewet, der bliver offentliggjort senere onsdag aften.

Den potentielle normalisering af Israel er centrum i en række forhandlinger, der foregår mellem de to lande. Herunder hører også, at Israel muligvis skal "gøre indrømmelser" overfor palæstinenserne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- For os er det palæstinensiske spørgsmål meget vigtigt. Den del skal vi løse, siger Mohammed bin Salman.

Forhandlingerne er ifølge kronprinsen "gået godt indtil videre".

- Vi må se, hvordan det udvikler sig. Vi håber, det vil ende et sted, hvor det vil gøre livet for palæstinensere lettere, og få Israel med som spiller i Mellemøsten.

I interviewet med Fox News udtrykker Mohammed bin Salman desuden bekymring over for muligheden for, at Iran - som for Saudi-Arabien er en modstander - skulle få fat i atomvåben.

Adspurgt til, hvad Saudi-Arabien vil gøre, hvis dette sker, lyder det fra kronprinsen, at "hvis de får det, er vi nødt til at få det."

Trods titlen som kronprins er bin Salman Saudi-Arabiens egentlige leder og en af Mellemøstens mest magtfulde mænd.

/ritzau/