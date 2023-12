Saudi-Arabiens store tænketank ser en omstilling med olie og gas

Selv om Saudi-Arabien kan se frem mod høje temperaturstigninger i et allerede brændende varmt miljø, vil et klimaneutralt Saudi-Arabien fortsat bruge olie og gas – og så CO2-fangst (CCS) på skorstenene.

Sådan lyder det fra den saudiske tænketank Kapsac, King Abdullah Petroleum Studies and Research Center.

Her fortæller centrets klimadirektør Mohamad Hejazi på klimatopmødet COP28 i Dubai, at de ikke vurderer, at vedvarende energi som vind- og solenergi kan omstille hele deres samfund.

- Når man ser på vejen mod nettonul-udledning, er kulbrinter (fra olie og gas, red.) stadig en del af mixet – men med CCS, siger han.

- Det bliver ikke 100 procent vind- og solenergi. Det vil ikke være den mest økonomiske løsning.

Mens verdenssamfundets forhandlinger om en udfasning af fossile brændstoffer går ind i sin afgørende fase på klimatopmødet COP28, er der stadig lande, der stritter imod.

Saudi-Arabien beskrives af iagttagere som det mest besværlige land i forhandlingslokalerne, hvor de ikke vil acceptere en aftaletekst om udfasning af olie og gas. Landet har som enorm olieproducent en udpræget interesse i at fortsætte med at sælge sine produkter og har de seneste år øget sine udledninger af drivhusgasser markant.

Mohamad Hejazi fra Kapsac understreger, at han ikke udtaler sig på vegne af den saudiske regering eller politiske delegation. Tænketanken er en uafhængig rådgiver af regeringen, siger han.

Trods den internationale kritik af Saudi-Arabiens rolle på klimatopmødet oplever Mohamad Hejazi en oprigtig interesse fra den saudiske regering i omstillingen og i at nå landets klimamål om nettoklimaneutralitet i 2060. Nettoklimaneutralitet betyder, at der stadig udledes drivhusgasser, men at den tilbageværende mængde kompenseres af fangst og lagring.

I hans optik er det afgørende parameter for omstillingen ikke hvilke teknologier, man skifter til, men om udledningerne stoppes - og det har han tillid til, at CO2-fangst og lagring kan.

Vind- og solenergi kan bruges til meget, men ikke alt i Saudi-Arabien, siger Mohamad Hejazi.

- Det giver ikke mening i alle sektorer. Saudi-Arabien har mange højintense industrier, hvor man har brug for varmen og andre former for energi end sol- og vindkraft.

Mens vestlige lande fremhæver sol- og vindenergi som billige alternativer, og CCS kritiseres for at være dyrt, mener Kapsac, at CO2-fangst og lagring vil være den billigste omstilling for deres land.

- CCS er den billigste mulighed, fordi vi har knowhow, infrastruktur og lagringsmuligheder.

- Hvorfor skulle man vælge noget dyrere, der vil give samme effekt for udledningerne, men som måske vil koste det dobbelte og påvirke de forskellige sektorer og jobskabelse.

Klimatopmødet skal officielt slutte den 12. december, hvor der forventes afklaring om de endegyldige formuleringer om fossil energis fremtid. De hårde forhandlinger tyder dog på, at resultatet kan blive flere dage forsinket.

