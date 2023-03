Saudiarabisk oliegigant tjente enormt milliardbeløb i 2022

Den saudiarabiske oliegigant Aramco, der hovedsageligt ejes af den saudiarabiske stat, tjente 161,1 milliard dollar i 2022.

Det oplyser selskabet søndag.

Det svimlende beløb svarer til over 1130 milliarder kroner, og det er Aramcos bedste resultat, siden selskabet blev børsnoteret i 2019.

Det indbringende år skyldes særligt højere oliepriser, som blandt andet er udløst af krigen i Ukraine. Krigen begyndte sidst i februar sidste år.

Resultatet for 2022 var 46 procent højere end i 2021, hvor selskabet tjente 110 milliarder dollar.

Aramco er verdens næstmest værdifulde selskab - kun overgået af Apple.

Dets resultat for 2022 følger tendensen fra flere af verdens øvrige oliegiganter.

Aramco er dog med længder den mest tjenende af giganterne. De fem store selskaber Shell, Chevron, ExxonMobil, BP og TotalEnergies tjente tilsammen over 150 milliarder dollar i 2022.

- Aramco har redet på en bølge af høje energipriser i 2022. Det er, hvad selskabet er sat op til at gøre, siger forskeren Robert Mogielnicki, der arbejder på et institut, der fokuserer på relationen mellem USA og de arabiske golfstater.

- Det ville have været svært for Aramco ikke at levere et stærkt resultat i 2022, tilføjer han.

Aramcos enorme indtjening har vakt opsigt og bekymring hos menneskerettighedsorganisationen Amnesty International.

- Det er rystende, at et selskab kan tjene over 161 milliarder dollar på et enkelt år gennem salg af fossilt brændstof - den største enkeltstående årsag til klimakrisen, siger Amnesty Internationals generalsekretær, Agnès Callamard.

- Det er endnu mere rystende, fordi den her indtjening blev opnået under en global leveomkostningskrise og hjulpet på vej af stigende energipriser som følge af Ruslands krig i Ukraine, siger hun.

Ifølge britiske BBC udbetaler Aramco i første kvartal i 2023 et aktieudbytte på 19,5 milliarder dollar. Størstedelen af beløbet går til den saudiarabiske stat, der ejer næsten 95 procent af selskabet.

