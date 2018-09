Saudisk koalition: Angreb i Yemen med 40 døde børn var fejl

Flyangreb på markedsplads i Yemen havde ikke en militær begrundelse, lyder det selvransagende fra koalition.

Saudi-Arabien og den koalition af lande, som fører krig mod oprørere i Yemen, erkender, at der blev begået en "fejl", da man under et luftangreb i august dræbte 40 børn.

Det fremgår af en undersøgelse af angrebet, oplyser en saudisk embedsmand.

Ved angrebet mod en markedsplads i det nordlige Yemen blev i alt 51 mennesker dræbt.

De 40 børn kørte i en bus, der blev ramt under angrebet.

Det er en sjælden erkendelse af fejl fra den saudisk-ledede koalitions undersøgere.

- Gruppen mener, at koalitionen øjeblikkelig bør gennemgå dets regler i kamp for at sikre, at de bliver overholdt, hedder det.

Det hedder videre, at angrebet manglede en militær begrundelse. Ifølge den saudiske embedsmand bør de ansvarlige for angrebet straffes.

Efter angrebet i sidste måned lød det fra koalitionen, at angrebet var rettet mod shiamuslimske houthi-oprørere. De skulle angiveligt have skjult raketrør, der havde været brugt til at angribe områder i det sydlige Saudi-Arabien dagen forinden.

/ritzau/Reuters