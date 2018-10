Saudisk regering vil straffe alle involveret i Khashoggis drab

Alle involverede i drabet på Jamal Khashoggi vil blive straffet, hedder det efter møde med kong Salman

Saudi-Arabiens regering vil straffe alle, der er involveret i drab på journalisten Jamal Khashoggi. Sådan hedder det i en officiel erklæring efter et regeringsmøde i Riyadh under forsæde af kong Salman.

- Alle de personer, som er ansvarlige for drabet på journalisten Jamal Khashoggi bliver retsforfulgt og straffet - uanet hvem de er, hedder det i erklæringen.

Erklæringen kommer på et tidspunkt, hvor presset mod saudiaraberne tager til i en sag, som alvorligt har skadet den saudiarabiske kronprins, Mohammad bin Salman. Han har ellers satset stærkt på at fremstå som en moderne reformator af kongeriget.

Saudi-Arabiens kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman mødte begge Khashoggis familie i Riyadh tirsdag. Det skete, efter at de mandag var i telefonisk kontakt med sønnen til den dræbte journalist og udtrykte deres kondolencer.

I Tyrkiet påpegede præsident Recep Tayyip Erdogan igen tirsdag, at adskillige spørgsmål fortsat er ubesvarede:

- Et hold på 15 personer kom til Istanbul for at dræbe khashoggi. Fra hvem fik de deres ordrer? Vi leder efter svarene, sagde den tyrkiske leder. Han tilføjede, at der fra saudiarabisk side er fremsat så mange usammenhængende eller usande påstande, efter at det stod klart, at der var begået et drab på konsulatet.

- Hvorfor? spørger Erdogan.

Ifølge saudiarabiske medier skal Khashoggis søn have reageret på kong Salmans og kronprinsens henvendelser med dyb taknemmelighed.

Saudi-Arabien bekræftede lørdag, at Jamal Khashoggi blev dræbt på landets konsulat i Istanbul. Det skete angiveligt under "et slagsmål" mellem ham og folk på konsulatet, oplyste en offentlig anklager. Tyrkiske embedsmænd har spurgt, hvordan en midaldrende journalister kom "i slagsmål" med et hold af veltrænede saudiarabiske agenter.

Den 60-årige saudiarabiske journalist og kritiker af styret i Saudi-Arabien Jamal Khashoggi gik ind på konsulatet den 2. oktober for at hente papirer, som han skulle bruge i forbindelse med sit forestående bryllup.

Journalisten flygtede fra Saudi-Arabien til USA i 2017 og levede frem til sin forsvinden i eksil i USA. Hans forlovede, den tyrkiske statsborger Hatice Cengiz, stod uden for konsulatet og ventede i 11 timer, men Khashoggi kom aldrig ud igen.

/ritzau/Reuters