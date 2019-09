Saudiskledet koalition udfører militærangreb i havneby i Yemen

Målet for den militære operation er steder, hvor der kan samles fjernstyrede både og søminer.

Den saudiskledede koalition har udført et militært angreb nord for den yemenitiske havneby Hodeidah.

Det oplyser den statslige saudiarabiske tv-station Ekhbariya TV, som påpeger, at der er tale om "legitime militære mål".

Koalitionen meddeler, at den har ødelagt fire steder, der anvendes til at samle fjernstyrede både og søminer.

Målet skulle være at beskytte muligheden for at bevæge sig frit på havet.

Tidligere på dagen havde koalitionen bedt civile om at holde sig væk fra områderne.

Koalitionen hævder at have foretaget kamphandlingerne på en måde, hvor man har taget de nødvendige forholdsregler.

Havnebyen Hodeidah anses som et vigtigt knudepunkt i det borgerkrigshærgede land.

Den militære operation finder sted på et tidspunkt, hvor spændingerne i regionen er på et højdepunkt efter et droneangreb på store olieanlæg i Saudi-Arabien.

Den saudiskledede, sunnimuslimske koalition, der har opbakning fra USA, greb i marts 2015 ind i Yemen over for houthi-oprørere, som har støtte fra Iran.

Borgerkrigen begyndte i 2014. Det skete, da houthi-oprørerne indtog hovedstaden Sanaa og en stor del af landets nordlige områder.

/ritzau/Reuters