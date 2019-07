Savnede teenagere er mistænkt i sag om dobbeltdrab i Canada

Canadisk politi efterlyser to teenagere i sag om ungt par, der for en uge siden blev fundet dræbt i vejkant.

Efterforskningen af et drab på et ungt par i et øde område i Canada tog tirsdag en overraskende drejning, da canadisk politi udpegede to teenagere som mistænkte i sagen.

Det skriver The Guardian.

Teenagerne har siden fredag været meldt savnet, efter at deres udbrændte bil blev fundet cirka 500 kilometer syd for det sted, hvor det unge par, en australsk mand og en amerikansk kvinde, fire dage tidligere var fundet dræbt.

Ligene lå ved siden af deres køretøj på en sparsomt trafikeret motorvej i den nordlige del af provinsen British Columbia.

Men siden er de to savnede teenagere, den 19-årige Kam McLeod og den 18-årige Bryer Schmegelsky, blevet set i den nordlige del af provinsen Saskatchewan.

Det oplyser en talsmand for canadisk politi tirsdag på en pressekonference.

- På grund af den seneste udvikling anser vi ikke længere Kam og Bryer som savnede, siger talsperson Janelle Shoihet.

Politiet betragter i stedet de to som mistænkte i dobbeltdrabet.

Teenagerne sættes også i forbindelse med drabet på en tredje person, hvis lig blev fundet omkring to kilometer fra deres udbrændte truck.

Offentligheden har endnu ikke fået oplyst identiteten på det tredje offer eller omstændighederne omkring drabet.

Politiet anser de to teenagere som farlige.

- Hvis du ser dem, så lad være med at kontakte dem, hold dig i ro og ring omgående 911 (alarmopkald, red.), siger Janelle Shoihet.

Selv om de nu betragtes som potentielt farlige, er de ikke kendt af politiet i andre sammenhænge.

- Vi har ikke kendskab til noget andet. Vores fokus lige nu er at lokalisere disse to individer, siger talsmanden.

Politiet er også på udkig efter yderligere en person i efterforskningen af dobbeltdrabet.

Der er tale om en mand, som er set tale med den australske mand, nær det sted, hvor han blev fundet dræbt sammen med sin kæreste.

Den 23-årige Lucas Fowler fra New South Wales i Australien og den 24-årige Chynna Deese fra North Carolina i USA havde begivet sig ud på en to uger lang road trip, da deres køretøj brød sammen på Alaska Highway omkring 20 kilometer fra en naturpark, der er et populært udflugtsmål for turister.

Deres lig blev fundet i vejsiden nær deres køretøj den 15. juli. Men det varede tre dage, før politiet havde identificeret dem.

Politiet har siden efterlyst personer, der har set parret eller tilbudt dem assistance.

/ritzau/