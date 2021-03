Savnet London-kvinde fundet død - politimand er anholdt

Sagen om en 33-årig kvinde, der i sidste uge forsvandt i London og nu er fundet død, har vakt frygt og vrede.

Britisk politi bekræfter fredag, at det lig, der er fundet i en skov udenfor London, er en 33-årig kvinde, som forsvandt i sidste uge.

Kvinden, Sarah Everard, forsvandt onsdag den 3. marts, da hun var på vej hjem til fods. Hun havde været på besøg hos en ven i det sydlige London.

Politiet anholdt onsdag en politimand, der nu er fængslet, på mistanke om at han har bortført og dræbt hende. Manden arbejder også for politiet i den britiske hovedstad.

En kvinde i 30'erne, som ifølge britiske medier er den anholdtes hustru, blev også anholdt, men er nu løsladt mod kaution.

Liget af Sarah Everard blev fundet for to dage siden i en skov i Ashford i Kent, omkring 78 kilometer fra det centrale London.

Hun blev sidst set om aftenen den 3. marts, hvor et overvågningskamera har filmet hende gående gennem et område i London med mundbind på, mens hun talte i telefon.

Sagen har rystet det meste af Storbritannien og udløst utallige personlige fortællinger fra kvinder om deres frygt for at gå alene på gaden.

- Jeg ved, at offentligheden føler sig såret og vred over, hvad der er sket. Det er følelser, som jeg også deler personligt, siger vicepolitidirektør Nick Ephgrave på et pressemøde fredag.

- Jeg anerkender også de bredere bekymringer, der med rette fremføres om sikkerheden for kvinder i det offentlige rum i London og andre steder i landet, siger han.

Den britiske indenrigsminister, Priti Patel, skriver på Twitter, at hun vil gøre alt, hvad hun kan, for at beskytte kvinder og piger i Storbritannien.

- Enhver kvinde og pige bør have friheden til at gå i vores gader uden den mindste frygt for chikane, overfald eller vold, skriver hun på Twitter.

Lørdag er der planlagt en mindehøjtidelighed for Sarah Everard i London, hvor demonstranter også vil kræve ændringer.

- Sarahs forsvinden og den store tragedie ved sagen har virkelig ramt noget i mange kvinder, siger 31-årige Anna Birley, der er en af arrangørerne.

- Vi føler os virkelig vrede over, at der lægges en forventning over på kvinder om, at vi ændrer vores adfærd for at være i sikkerhed. Problemet er ikke kvinder, problemet er, at kvinder ikke er sikre i vores gader, siger Birley.

