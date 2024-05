Scene braser sammen og dræber ni til vælgermøde i Mexico

Mindst ni personer har mistet livet i det nordlige Mexico, hvor en scene under et vælgermøde onsdag aften lokal tid kollapsede.

Det oplyser Samuel Garcia, som er guvernør for delstaten Nuevo Leon, hvor ulykken fandt sted, på det sociale medie X.

Blandt de ni døde er et barn, lyder det.

Desuden er omkring 50 personer kommet til skade, oplyser guvernøren. Nu tager han mod et andet hospital, hvor tre personer er ved at blive opereret.

Vælgermødet blev arrangeret af partiet Folkebevægelsen.

Partiets præsidentkandidat, Jorge Álvarez Máynez, har skrevet på sociale medier, at det var et kraftigt vindstød, som fik scenen til at styrte sammen.

Arrangementet fandt sted i byen San Pedro Garza Garcia, en velstående kommune i nærheden af industribyen Monterrey.

Billeder fra ulykken viser, at den opbyggede scene pludselig falder forover ned i folkemængden foran scenen. Politikerne på scenen løb for at finde dækning.

- Jeg har aldrig oplevet noget så pludseligt, siger Jorge Álvarez Máynez til journalister, med henvisning til hvor hurtigt vinden tog til, inden scenen kollapsede.

Álvarez Máynez siger, at han suspenderer sine kampagneaktiviteter. Han håber, at myndighederne vil undersøge, hvad der skete, samt at der vil være gennemsigtighed i processen, siger han.

Medlemmer af Mexicos nationalgarde og militær har været til stede på ulykkesstedet for at yde støtte. Det skriver indenrigsminister Luisa Alcalde på sociale medier.

Delstatens guvernør beder befolkningen blive indendørs grundet kraftig tordenvejr i området.

Jorge Álvarez Máynez ligger i meningsmålingerne nummer tre i kampen om at blive Mexicos næste præsident. Præsidentvalget er sat til at blive afholdt 2. juni.

Álvarez Máynez ligger dog langt efter regeringspartiets kandidat, Claudia Sheinbaum, og Xóchitl Gálvez, som repræsenterer en koalition fra oppositionen.

Både Claudia Sheinbaum og Xóchitl Gálvez har sendt kondolencer til de dræbtes familier. Sheinbaum skriver desuden på X, at hun har besluttet at aflyse et vælgerarrangement torsdag i solidaritet med det, der er sket.

/ritzau/Reuters