Scholz afviser russisk coronatest før møde med Putin

En læge fra Tysklands ambassade i Moskva vil teste forbundskansler Olaf Scholz for covid-19, inden han tirsdag mødes med præsident Vladimir Putin om Ukraine-krisen.

Scholz har afvist at få taget en russisk coronatest, men russisk sundhedspersonale er blevet inviteret til at overvære testen.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, afviste i sidste uge at lade sig teste med en russisk PCR-test. Ved det efterfølgende møde mellem Macron og Putin var de to mænd adskilt af et seks meter langt bord.

Mødet mellem Scholz og Putin i Kreml i Moskva ventes at vare flere timer. Der er bebudet en fælles pressekonference efter mødet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Scholz sagde under et besøg i den ukrainske hovedstad, Kijev, mandag, at han ville opfordre Putin til at nedtrappe krisen omkring Ukraine. Han sagde, at det var uforståeligt for ham, at Moskva havde sendt over 100.000 russiske soldater til grænseområdet ved Ukraine.

Kremls talsperson, Dmitrij Peskov, har udtrykt forståelse for, at Macron ikke ville lade sig teste af russisk sundhedspersonale.

Den franske præsident tog i stedet en fransk PCR-test, før han rejste til Moskva. Efter landing i Moskva udførte hans egen læge en hurtigtest på ham.

Ofte er Putin blevet set udveksle håndtryk med sine gæster, hvorefter han har stået eller siddet tæt op ad dem.

Tre dage efter drøftelserne med Macron tog Putin imod Kasakhstans præsident, Kassym-Jomart Tokajev. De to mænd udvekslede håndtryk og sad tæt sammen ved et lille kaffebord.

/ritzau/AFP