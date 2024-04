Scholz: Både Tyskland og Kina ønsker øget samarbejde

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, sagde tirsdag under et besøg i Kina, at det er vigtigt at få etableret processer, som modarbejder, at statstilskud til virksomheder forvrider konkurrencen i den internationale handel.

Scholz sagde, at dette emne var blevet diskuteret i hans møder med den kinesiske leder, præsident Xi Jinping, i forbindelse med en samtale om Verdenshandelsorganisationen, WTO.

- WTO er en god organisation, som vi drøftede, og som burde registrere alle subsidier. Og dette er fremskridt, som vi er nødt til at opnå, understregede forbundskansleren.

EU mener, at Kina med massiv statsstøtte gør det muligt for kinesiske virksomheder at underbyde deres europæiske konkurrenter.

EU påbegyndte derfor for et halvt år siden en undersøgelse af markedet for elbiler.

Den tyske regeringschef forlader Beijing tirsdag efter et tre-dages besøg, som både har handlet om økonomisk samarbejde og geopolitiske konflikter - navnlig Ruslands krig mod Ukraine.

Efter mere end tre timers drøftelser appellerede Xi til alle krigens parter om at bidrage til mindskede spændinger fremfor at hælde benzin på bålet.

Kina er hverken en part eller en deltager i den ukrainske konflikt, men Xi har venskabelige relationer til Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Xi har ikke fremsat ikke noget løfte til Scholz om, at han vil deltage i et planlagt fredsmøde i Schweiz i juni. Han har via et dokument gjort det klart, at han kun vil støtte en international konference, hvis den både accepteres af Rusland og Ukraine.

Rusland har afvist at deltage.

Kina - en atommagt med en befolkning på 1,4 milliard, anses for at være Rusland vigtigste allierede, men det indtil nu ikke gjort meget for at bruge dets indflydelse.

Under de første møder med Xi lagde Scholz stor vægt på at henlede Xi's opmærksomhed på krigens ødelæggende effekt.

- De skader indirekte hele den internationale orden, fordi de krænker et fundamentalt princip i FN's charter: Princippet om statslige grænsers ukrænkelighed, hedder det i de udtalelser, som Scholz fremsatte til den kinesiske leder.

Det blev videre understreget, at "den russiske aggressionskrig mod Ukraine og Ruslands bevæbning har en meget negativ indvirkning på sikkerheden i Europa".

Vesten beskylder Kina for at forsyne Rusland med materiel, som både kan anvendes civilt og militært, hvormed landet støtter russernes krigsøkonomi.

Mødet mellem Scholz og Xi, som varede tre timer og 20 minutter, var usædvanligt langt. De talte først i en stor gruppe efterfulgt af en 45 minutter lang te-ceremoni bag lukkede døre, hvorefter der fulgte en stor officiel middag.

Scholz og Xi forsikrede igen, at der ikke bør anvendes atomvåben i Ukraine.

Xi talte om "en ny æra med turbulens og uro, hvor hele menneskeheden er bragt i øget fare" ifølge en officiel oversættelse.

Den kinesiske leder understregede, at det er nødvendigt, at samarbejde mellem stormagterne vinder frem.

Både Scholz og Xi fastslog, at de ønsker et udvidet økonomisk samarbejde.

- Vi ønsker ikke at frakoble Kina, sagde Scholz ved afslutningen på sit besøg.

/ritzau/Reuters