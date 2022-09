Scholz kræver russisk tilbagetrækning i samtale med Putin

Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har tirsdag krævet en "fuldstændig tilbagetrækning" af russiske styrker fra Ukraine.

Det er sket under en telefonsamtale med Vladimir Putin.

Scholz opfordrede den russiske præsident til at "finde en diplomatisk løsning hurtigst muligt, at sørge for en fuldstændig tilbagetrækning af russiske styrker og at respektere Ukraines territoriale integritet og suverænitet".

Samtalen mellem de to varede i halvanden time og var den første i to uger.

Scholz sagde blandt andet, at Tyskland under ingen omstændigheder har tænkt sig at anerkende nogen ukrainske områder som værende russiske.

- Forbundskansleren understregede, at yderligere russiske annekteringer ikke vil gå ubesvaret hen og ikke vil blive anerkendt uanset hvad, siger kanslerens talsmand Steffen Hebestreit i en udtalelse efter samtalen.

De to ledere har aftalt at holde kontakten ved lige, tilføjer talsmanden.

Under tirsdagens telefonsamtale talte de også om forholdene ved atomkraftværket Zaporizjzja, som russiske styrker i marts overtog.

Scholz bad Putin om at "undgå enhver form for eskalering og også indføre de tiltag, som er anbefalet af Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA)".

IAEA har blandt andet anbefalet en sikkerhedszone nær atomkraftværket.

Scholz bad tirsdag også Putin om at overholde en kornaftale, som er indgået på vegne af Ukraine og Rusland. Den skal sikre, at tonsvis af korn, der er ophobet ved ukrainske havne, kan blive eksporteret.

Krigen i Ukraine har snart været i gang i syv måneder. Den blev indledt, da Rusland tidligt om morgenen 24. februar invaderede nabolandet.

En af de seneste udviklinger i krigen er, at ukrainske styrker har generobret flere områder, som Rusland ellers havde besat under invasionen.

/ritzau/Reuters