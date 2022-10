Scholz og Macron vil samle 44 europæiske lande bag Ukraine

Første møde i Det Europæiske Politiske Fællesskab skal bruges til at øge forståelsen for strategien i Ukraine.

I alt 44 lande er torsdag inviteret til det første møde i Det Europæiske Politiske Fællesskab. Her skal landenes stats- og regeringsledere som udgangspunkt ikke træffe beslutninger, men først og fremmest have lejlighed til at tale sammen.

Dermed er mødet en nyskabelse, som skal øge forståelsen blandt landene og skabe samling bag strategien i blandt andet Ukraine.

Sådan lyder det fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, på vej ind til mødet i Prag.

- Målet er, at vi drager de samme konklusioner fra situationen og får en samtale om strategi. Den samtale eksisterer ikke i dag, siger Emmanuel Macron.

Han henviser til, at de 27 EU-lande mødes i EU. Men de har ikke løbende møder med eksempelvis Storbritannien og andre europæiske lande uden for EU. Dermed mangler der en måde at mødes på, hvor landene kan tale på tværs af organisationer.

- Der er nogle lande, som er medlemmer af EU. Nogle lande er ved at blive medlemmer af EU. Og nogle lande har valg at træde ud af EU. Men vi har en fælles historie. Og det er vigtigt, at vi har en fælles samtale, siger Emmanuel Macron.

Han henviser dermed til, at 17 lande uden for EU deltager i mødet. Ud over Storbritannien er det blandt andet Tyrkiet og Ukraine og landene på Vestbalkan, som søger optagelse i EU.

Olaf Scholz lægger vægt på, at mødet har et nyt format i forhold til EU, Nato og OECD, hvor en række landene også mødes.

- Mødet er en stor innovation. Det er uden en fast dagsorden og fri for nødvendigheden af at træffe beslutninger, siger Olaf Scholz med henvisning til, at landene selv kan bringe emner op til møderne.

- Det er godt for fred og sikkerhed og for økonomisk udvikling. Og det er godt, at EU på den møde kan forbedre forholdet til andre lande uden for EU, siger Olaf Scholz.

Han peger på, at Ukraine og energi vil stå centralt i diskussionerne på mødet. Men lederne skal også diskutere andre ting, som eksempelvis migration, der har været et stort ønske fra Storbritannien.

Mødet foregår på Prag Slot, hvor Tjekkiets premierminister, Petr Fiala, understreger behovet for at sikre fred i Europa igen.

- I Ukraine ser vi en situation, som giver minder om 1968. Dengang kom Sovjetunionens tanks til mit land for at stoppe Foråret i Prag. Det opsummerer Moskvas politik. Mange af jer har lignende oplevelser i jeres historier.

- Men sandheden vil vinde. Det kan tage tid, men vi ved i vores hjerter, at Ukraine vil vinde, for sandheden er på deres side, siger Petr Fiala.

/ritzau/