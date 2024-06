Scholz peger på klimaforandringer efter dødelige oversvømmelser

Tyskerne må forberede sig på flere naturkatastrofer - og især oversvømmelser.

Sådan lyder det mandag ifølge nyhedsbureauet dpa fra forbundskansler Olaf Scholz under et besøg i delstaten Bayern, som er ramt af oversvømmelser.

Foreløbig er to bekræftet døde under oversvømmelserne, som også er gået hårdt ud over nabodelstaten Baden-Württemberg.

Scholz siger, at det er afgørende at vise solidaritet med ofrene og de mange ramte. Han lover hurtig hjælp til områderne.

Samtidig gør Scholz det klart, at oversvømmelserne ikke er en isoleret begivenhed.

Han peger på menneskeskabte klimaforandringer og siger, at det er fjerde gang i år, at han besøger et "konkret indsatsområde".

- Det er en indikation på, at der er noget på færde, siger Scholz i et tv-klip bragt af blandt andet Tagesschau.

- Vi må altså ikke forsømme opgaven med at stoppe de menneskeskabte klimaforandringer. Også det er en advarsel, som vi må tage med fra denne begivenhed og katastrofe.

Tusindvis af personer har deltaget i redningsarbejdet, siden de første områder blev oversvømmet i det sydlige Tyskland fredag.

Derudover er tusindvis blevet evakueret, skriver nyhedsbureauet AFP, og der blev foretaget yderligere evakueringer natten til mandag.

I weekenden udtrykte Scholz sin medfølelse med de pårørende og kollegerne til en brandmand, som søndag blev fundet død.

Redningstjenester fandt mandag i en kælder i byen Schrobenhausen liget af en 43-årig kvinde, som søndag blev meldt savnet. Hun blev dermed det andet bekræftede dødsfald.

/ritzau/