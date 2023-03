Scholz til Netanyahu: Israel skal forblive et frit demokrati

Det er vigtigt, at Israel forbliver et frit demokrati.

Sådan lyder beskeden torsdag i Berlin, hvor Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, har besøg af Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Scholz' udmelding er en henvisning til Netanyahus planer om en retsform i Israel. Den omstridte reform har fået hundredtusindvis af israelere til at gå på gaden for at vise deres utilfredshed med forslaget.

Kritikere mener, at reformen vil føre til, at retsvæsnet i Israel mister sin politiske uafhængighed. Og også Olaf Scholz er bekymret.

- Som en samarbejdspartner, der deler demokratiske værdier og er tæt allieret med Israel, følger vi debatten tæt. Og jeg vil ikke skjule, at vi følger den med bekymring, lyder det fra den tyske forbundskansler.

- Vores ønske er, at vores værdifulde samarbejdspartner Israel forbliver et frit demokrati, siger Olaf Scholz.

Netanyahus retsreform vil give det israelske parlament bemyndigelse til at omgøre domme i højesteretten.

Desuden får landets regering mulighed for at udpege højesteretsdommere.

I weekenden var der ifølge israelske medier 200.000 mennesker på gaden i Tel Aviv for at demonstrere mod reformplanerne.

Folk er torsdag vendt tilbage på gaden for at protestere, skriver nyhedsbureauet AFP. Her har en demonstrant i Tel Aviv blandt andet skrevet "slutningen på demokratiet" på et skilt.

Netanyahu forsvarer torsdag sine planer over for Olaf Scholz.

Han kalder kritikken mod reformen for "absurd". Han fastholder desuden, at "Israel forbliver et frit demokrati".

- Israel har et uafhængigt retssystem, men mange føler, at det er et for magtfuldt retssystem. Et uafhængigt retssystem er ikke ensbetydende med et alt for magtfuldt retssystem, lyder det fra Netanyahu.

Scholz og Netanyahu har torsdag spist frokost sammen og holdt et fælles pressemøde.

