Scholz: Vælgerne ønsker mig som næste forbundskansler

Det tyske socialdemokrati SPD's kanslerkandidat, Olaf Scholz, siger, at de første resultater fra det tyske valg viser, at vælgerne ønsker ham som kansler. Det skriver SPD på Twitter.

- Vi har kæmpet for, at der er mere respekt i dette samfund, at vi fremmer den industrielle modernisering af Tyskland og stopper menneskeskabte klimaforandringer. Det gør vi nu, siger Scholz ifølge SPD's Twitter-opslag.

Han takker borgerne for stemmerne, mens han også takker partiets medlemmer. Scholz er sikker på, at vælgerne ikke vil fortryde, at de har stemt på SPD, lyder det.

De første prognoser fra de to tyske tv-stationer ZDF og ARD viser, at socialdemokratiske SPD og det konservative CDU/CSU ser ud til at få hver omkring en fjerdedel af stemmerne ved det tyske valg til Forbundsdagen. Begge har en lille føring til socialdemokraterne.

På trods af Scholz' bemærkninger er CDU/CSU's kanslerkandidat, Armin Laschet, fortsat overbevist om, at han skal lede en regering.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at danne en regering ledet af os, CDU/CSU, siger han søndag aften.

Under alle omstændigheder er der dog tale om en betydelig tilbagegang for CDU/CSU i forhold til det seneste valg i 2017.

Dengang fik CDU/CSU med forbundskansler Angela Merkel i spidsen 32,9 procent af stemmerne.

Siegfried Matlok, der er seniorkorrespondent og tidligere chefredaktør på avisen Der Nordschleswiger, siger efter aftenens første valgstedsmålinger, at det fortsat er meget svært at spå om, hvem der ender med regeringsmagten.

- Når resultatet er så knebent, så vil begge partier forsøge at danne regering, vurderer han.

I sin tale søndag aften erkender Olaf Scholz da også, at der kan være lang vej igen.

- Det bliver en lang valgnat, det er sikkert, siger han.

/ritzau/