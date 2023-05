Scholz vil udvide EU til mere end en halv milliard mennesker

Efter den næste udvidelse af EU vil der måske bo mere end 500 millioner borgere i EU.

Sådan lyder det fra Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz. I en tale tirsdag til EU-Parlamentet på Europadagen fastslår Scholz, at EU skal udvides med flere lande.

- Vi har brug for et geopolitisk EU. Et EU, der bliver udvidet, og som reformeres, siger Scholz.

I talen udfolder den tyske forbundskansler sin vision for fremtidens EU. Det skal være et EU, der har USA som sin tætteste allierede og anerkender Kina som en "systemisk rival".

Og så skal det være et EU, der lever op til sine løfter. Også dem, der er givet til kandidatlande, mener Scholz.

Senest har Bosnien-Hercegovina og Ukraine fået den eftertragtede titel. Og EU-landene bliver nødt til at leve op til det signal, der dermed er givet, mener Scholz.

- Vi har besluttet os for at gå efter et større Europa. Vi har sagt til borgerne i landene på Vestbalkan, i Ukraine og Moldova og potentielt også Georgien, at I hører til hos os. Vi ønsker, at I bliver del af EU.

- Det handler ikke kun om altruisme. Det handler om vores troværdighed.

- En ærlig udvidelsespolitik holder sig til sine løfter. Det gælder først og fremmest de løfter, der er givet til landene på Vestbalkan, siger Scholz.

Selvom EU-landene formelt har sagt ja til at godkende de otte lande som kandidater, er dog flere udfordringer i Scholz' ønske.

Eksempelvis er der fortsatte spændinger mellem Serbien og Kosovo, flere af kandidatlandene mangler forsat at gennemføre reformer, og Ukraine er bogstaveligt talt bombet tilbage efter Ruslands invasion.

I talen lægger Olaf Scholz dog op til, at EU allerede nu bør klar til udvidelsen. Det skal ifølge Scholz ske ved at indføre flere flertalsafgørelser, så enkelte EU-lande ikke kan blokere beslutninger. Et ønske som normalt ikke bliver modtaget med begejstring af danske regeringer.

- Der skal træffes flere beslutninger med kvalificeret flertal. Eksempelvis om udenrigspolitikken og skattepolitikken. Og jeg vil fortsætte med at forsøge at overtale de andre EU-lande til det, siger Olaf Scholz.

Han erkender, at det ikke kan ske uden en traktatændring, men der er ikke nogen vej uden om, mener den tyske forbundskansler:

- Vi kan kun udvide EU, hvis vi bevæger os videre fra reglerne om enstemmighed til at bruge kvalificeret flertal på de centrale emner.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har også tidligere stillet sig bag ønsket om en reform af EU, der fører til flere flertalsbeslutninger.

