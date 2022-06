Schweiz åbner luftrummet igen efter computerfejl

Et computerproblem lukkede onsdag morgen flytrafikken i Schweiz og betød, at fly skulle omdirigeres.

Schweiz har åbnet landets luftrum igen, efter at det tidligt onsdag morgen var lukket på grund af en computerfejl i luftkontrolsystemet.

Det oplyser folkene bag luftkontrolsystemet.

- De tekniske udfordringer med Skyguide er blevet løst, lyder det i et tweet.

Det lyder desuden, at "lukningen af luftrummet ophørte klokken 08.30".

- Det schweiziske luftrum er nu åbent igen, og lufttrafikken i Schweiz og flyvningerne i de nationale lufthavne i Genève og Zürich bliver genoptaget, skriver kontrolsystemet Skyguide på Twitter.

Det er ikke oplyst, hvad computerfejlen bestod af.

- Vi beklager hændelsen og dens konsekvenser for kunderne, vores partnere og passagererne i lufthavnene i Genève og Zürich. Vi arbejder på højtryk for at finde en løsning, skrev Skyguide tidligere onsdag.

Internationale ruter til Schweiz nåede at blive omdirigeret til Milano i Italien, oplyser det schweiziske nyhedsbureau ATS-Keystone. Luftfartsselskabet Lufthansa siger, at der også blev dirigeret fly til Lyon og Wien.

En talsmand for Skyguide oplyser ifølge nyhedsbureauet dpa, at der formentlig var tale om en fejl i computersystemets hardware.

- Vi antager ikke, at det er et hackerangreb, siger talsmanden, Vladi Barrosa.

Lufthavnen i Genève har bekræftet, at man nu igen kan sende fly afsted.

- Gode nyheder! Lufttrafikken er ved at blive genoptaget fra klokken 08.30, skriver lufthavnen i et tweet og tilføjer, at enkelte fly er blevet aflyst.

Lufthavnen i Zürich er også ved at genoptage trafikken, oplyser den.

Zürichs lufthavn er den største i Schweiz. I 2021 havde den omkring 10,2 millioner passagerer. Det tal ventes at stige i år, hvor der alene i maj blev registreret næsten 1,9 millioner passagerer.

/ritzau/AFP