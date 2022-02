Schweiz stemmer om forbud mod tobaksreklamer og dyreforsøg

Meningsmålinger peger på, at det er mest sandsynligt at forbud mod tobaksreklamer bliver vedtaget i Schweiz.

Schweizerne går søndag til stemmeurnerne for at beslutte, om de vil forbyde tobaksreklamer og forsøg med dyr.

Valglokalerne åbner klokken 10, selv om de fleste stemmeberettigede har stemt på forhånd via brev.

Meningsmålinger op til folkeafstemningen viser, at forbuddet mod tobaksreklamer er det mest sandsynlige af de to emner til at blive vedtaget.

Schweiz halter langt bagefter andre ilande, når det kommer til at begrænse reklamer for cigaretter og andre tobaksprodukter.

Det skyldes i vid udstrækning, at nogle af verdens største tobaksselskaber har hovedkontor i landet.

I øjeblikket er de fleste tobaksreklamer lovlige på nationalt plan, undtagen på tv og i radio. Det er også forbudt at målrette reklamerne til mindreårige.

Ud over tobaksvirksomhederne, der blandt andet tæller Phillip Morris International og British American Tobacco, er den schweiziske regering modstander af forbuddet.

Omvendt står reklameforbuddet til at få opbakning fra over halvdelen af befolkningen.

Der er i mellemtiden dårligere chancer for, at et forbud mod forsøg med mennesker og dyr bliver vedtaget.

Kun en fjerdedel af de adspurgte i en rundspørge svarer, at de bakker forslaget op.

Alle politiske partier, parlamentet og regeringen er imod at forbyde dyreforsøg.

Alligevel er forslaget kommet til folkeafstemning i Schweiz. Det skyldes, at landet har direkte demokrati.

Det betyder, at alle forslag, der får over 100.000 underskrifter, går til folkeafstemning.

Der kan både være tale om nye love samt ændringer til eller ophævelse af eksisterende love. På et normalt år stemmer schweizerne mellem to og fire søndage om året.

