Schweizere stemmer for ægteskab mellem par af samme køn

Knap to tredjedele af de schweiziske vælgere har stemt for at lovliggøre ægteskab mellem to personer af samme køn.

Det viser de første prognoser fra søndagens afstemning.

Valgstederne lukkede klokken 12 dansk tid, og de endelige resultater ventes at være klar indenfor få timer.

Godt en time efter at valgstederne lukkede, viser prognoserne, at 64 procent har stemt for.

Som det er nu, kan homoseksuelle par indgå i registreret partnerskab. Dette giver dog ikke adgang til ligeså mange rettigheder, som et ægteskab gør.

Blandt andet har personer i et registreret partnerskab ikke samme muligheder for at opnå statsborgerskab eller adoptere børn i fællesskab, som ægtepar har.

Hvis ægteskab mellem to personer af samme køn bliver gjort lovligt, vil lesbiske par desuden få mulighed for at undfange børn ved hjælp af sæddonation.

Det schweiziske parlament vedtog i december et lovforslag, der gjorde det tilladt for homoseksuelle par at gifte sig.

Men fordi Schweiz har en høj grad af direkte demokrati, så kan nye love blive udfordret og sendt videre til en folkeafstemning, hvis det lykkes at samle over 50.000 underskrifter mod et forslag i løbet af 100 dage.

Den schweiziske befolkning stemmer normalt tre til fire gange om året om en bred palet af emner på både nationalt, regionalt og lokalt niveau.

Ligesom lovforslag kan blive udfordret, så kan nye borgerforslag også blive bragt til folkeafstemning, hvis de har stor nok opbakning og nok underskrifter bag sig.

Schweiz' største parti, Schweizerische Volkspartei (SVP), og det højreorienterede parti Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU) har været blandt de største modstandere af at lade homoseksuelle gifte sig.

I Schweiz blev homoseksualitet afkriminaliseret i 1942, men frem til starten af 1990'erne, førte flere schweiziske politikredse fortsat lister over homoseksuelle personer.

Hvert år bliver der indgået omkring 700 registrerede partnerskaber mellem personer af samme køn i Schweiz.

/ritzau/AFP/