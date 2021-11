Schweizerne bakker op om omstridt coronapas

Et solidt flertal bestående af 62 procent af vælgere i Schweiz har ved en folkeafstemning søndag stemt for at bevare regeringens covid-19-lov.

Det viser resultatet ifølge valgmyndigheder i Schweiz.

Loven blev indført i marts for at give støtte til brancher ramt af pandemien og for at udbrede testkapaciteten.

En del af loven er en omdiskuteret regel om et coronapas, der giver adgang til barer, spisesteder og kulturtilbud i Schweiz. Det har været et krav siden 13. september.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dette krav har medført store demonstrationer mod de restriktioner, der skal begrænse smitten i at sprede sig. Der er en vrede blandt folk, der i stigende grad føler sig presset til at blive vaccineret mod corona.

Spændingerne er kommet bag på myndighederne i det normalt så fredelige alpeland.

Søndag havde politiet skærpet sikkerheden omkring flere politikere, der har modtaget en bølge af fornærmelser og endda dødstrusler, skriver nyhedsbureauet AFP.

Politiet har også afspærret området omkring regeringens bygninger og parlamentet i Bern af frygt for uroligheder i kølvandet på søndagens folkeafstemning.

Schweiz har et direkte demokrati. Det betyder, at der adskillige gange om året er afstemninger om emner, der spænder fra homoægteskaber til opførelse af moskéer.

Ved søndagens afstemning skulle de schweiziske vælgere også tage stilling til to andre spørgsmål, der handler om sygeplejerskers løn og udnævnelsen af dommere.

Resultatet viser, at schweizerne støtter sygeplejerskerne, men afviser et forslag om at udpege nye dommere ved lodtrækning.

/ritzau/Reuters