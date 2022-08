Schweizisk region starter forsøg med lovlig cannabis

Den schweiziske region Basel-Stadt starter i midten af september et forsøg med lovligt salg af cannabis.

Det er første skridt mod en mulig legalisering i landet. Studiet har fået navnet "Weed Care" og bliver lanceret 15. september. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig forsøget, som i alt har 370 pladser.

- Den indsamlede viden herfra kommer til at give os et fundament for diskussionen af en mere ansvarlig cannabis-politik i fremtiden, lyder det i en udtalelse fra region Basel-Stadt.

Som lovgivningen er nu, kan man lovligt købe cannabis til medicinsk brug i Schweiz. Til ikke-medicinsk brug kan man kun købe cannabis lovligt, hvis det indeholder mindre end én procent THC. THC er det aktive stof i cannabis.

Trods forbuddet er cannabis ifølge regionen "udbredt", skriver myndighederne i udtalelsen.

- Brugen af cannabis er udbredt, sikkerheden ved brugen er usikker, og det sorte marked blomstrer, lyder det.

Prøveperioden er den første af flere lignende eksperimenter, som sundhedsmyndighederne i landet har godkendt.

Sundhedsmyndighederne oplyser, at flere studier har vist, at hovedparten af indbyggerne i Schweiz er åbne overfor legalisering.

For at tage del i eksperimentet skal man være fyldt 18 år og bo i regionen Basel-Stadt. Derudover skal man som deltager have prøvet cannabis tidligere.

- Under forsøget vil deltagerne regelmæssigt blive spurgt ind til deres forbrug af cannabis samt deres mentale og fysiske helbred, lyder det i udtalelsen.

Produkterne, som deltagerne skal forbruge, vil blive solgt på apoteker for mellem cirka 60 og 94 kroner. Det svarer til prisen på gaden.

Forsøget varer 2,5 år.

/ritzau/AFP