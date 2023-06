Schweiz's præsident forlader regering ved årsskiftet

Schweiz' præsident, Alain Berset, forlader landets regering ved udgangen af året.

Det siger han i en overraskende melding onsdag.

Han begrunder det blandt andet med, at det er "det rette tidspunkt at gå af".

- Jeg har følelsen af, at jeg har opnået det, der var muligt. Jeg har givet alt, siger han.

- Det er ikke en fratræden. Men det er en meddelelse om, at jeg ikke stiller op igen efter den nuværende periode.

Berset siger ifølge Reuters på et pressemøde, at han ikke har konkrete planer for, hvad han skal, når han forlader regeringen - ud over at dyrke yoga.

Den 51-årige Alain Berset, der er fra Socialistpartiet, har været minister i 11 år. Han er på nuværende tidspunkt det længst siddende medlem af regeringen.

Ud over at være præsident er han Schweiz's indenrigs- og sundhedsminister og har blandt andet stået i spidsen for landets indsats mod coronapandemien.

Præsidentskabet i alpelandet roterer mellem de syv medlemmer af regeringen. Præsidenten leder regeringen og repræsenterer Schweiz udadtil.

Det er anden gang, at Berset sidder på den post. Første gang var i 2018.

Tidligere i år spillede han en afgørende rolle i, at landets største bank, UBS, kunne opkøbe sin kriseramte rival, Credit Suisse.

Han har forklaret, at han frygtede, at banken ville gå bankerot, og at det ville kunne udløse en større finanskrise.

Når Berset efter planen træder tilbage ved årsskiftet, er det landets nuværende vicepræsident og forsvarsminister, Viola Amherd, der overtager det roterende præsidentskab.

Hun er fra centrumhøjrepartiet Centrum.

