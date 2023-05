Se billederne: Rusland markerer Anden Verdenskrigs afslutning. Men alt er ikke, som det plejer

Efter 14 måneders krig i Ukraine er det en noget neddroslet udgave af den store "sejrsdag", som Rusland kan fejre i dag.

Flere end 20 steder i Rusland har man afblæst den traditionelle militærparade, og "Det udødelige regiments march", hvor faldne russiske soldater fra Anden Verdenskrig bliver mindet, er helt blevet droppet.

Russiske soldater på Den Røde Plads i Moskva. Foto: Moscow News Agency/Reuters/Ritzau Scanpix.

Selvom der i år er skruet op for sikkerheden, bliver sejrsdagen markeret med en stor militærparade, og præsident Putin har holdt tale for folket.

Putin holder tale for de fremmødte. Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix.

Under talen sagde Putin blandt andet, at det russiske moderland er under angreb, og at Vesten spreder had og russofobi. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Foto: Gavriil Grigorovsputnik/EPA/Ritzau Scanpix.

Normalt plejer ledere fra alverdens stormagter at tilslutte sig fejringen. Men efter invasionen af Ukraine er gæstelisten skrumpet.

Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix.

Her ses Putin i selskab med Usbekistan, Kasakhstan, Armenien og Kirgisistans ledere.

Foto: Gavriil Grigorov/AFP/Ritzau Scanpix.

Belarus' Putin-loyale præsident, Aleksandr Lukasjenko, deltager også ved paraden.

Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix.

Soldater marcherer mod Den Røde Plads, hvor militærparaden finder sted.

Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix.

Den store militærparade er sejrsdagens store tilløbsstykke.

Soldater marcherer mod Den Røde Plads i Moskva, hvor militærparaden finder sted. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix.

I år er den blevet aflyst i de fleste byer, men Moskva fastholder traditionen.

Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix.

Foto: Yulia Morozova/Reuters/Ritzau Scanpix.

Borgernes kameraer knipser, mens et interkontinentalt ballistisk missil bliver vist frem.