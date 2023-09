Se ødelæggelserne i Libyen: Tusindvis blev opslugt af havet, da dæmningerne brød sammen

Ruba Hatem Yassine kunne se passivt til fra et tag, da den ødelæggende flodbølge væltede gennem den libyske kystby Derna. Hun så mennesker og endda hele bygninger blive taget med strømmen for at blive opslugt af havet, mens hun kunne høre naboer i tilstødende bygninger råbe om hjælp.

Da de voldsomme vandmasser endelig begyndte at aftage, klatrede hun ned fra taget og begyndte at vade igennem byens uigenkendelige gader.

"Vi gik barfodet ud og så vores venner og naboer dø omkring os," siger hun til The New York Times.

"Og vi kunne ikke gøre noget."

Foto: AFP/Ritzau Scanpix.

Flodbølgen i Derna, som blev skabt, da et voldsomt uvejr søndag nat fik to dæmninger til at bryde sammen, har udslettet store dele af byen og slået tusindvis af mennesker ihjel.

Dødstallet er oversteget 5000, men byens indbyggere leder stadig desperat efter overlevende, og byens borgmester forventer, at flodbølgen kan have kostet op mod 20.000 mennesker livet.

Inden flodbølgen boede der over 100.000 mennesker i Derna. Næsten en tredjedel af dem er nu uden et hjem.

Se billederne af ødelæggelserne herunder.

Foto: Esam Omran Al-Fetori/Reuters/Ritzau Scanpix.

Foto: Esam Omran Al-Fetori/Reuters/Ritzau Scanpix.

Foto: Ali M. Bomhadi/Reuters/Ritzau Scanpix.

Foto: Yousef Murad/AP/Ritzau Scanpix.

Foto: Esam Omran Al-Fetori/Reuters/Ritzau Scanpix.

Foto: AFP/Ritzau Scanpix.

Luftfotos viser flodbølgens ødelæggende kraft.

Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix.