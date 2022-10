Sejrherren Lula lover at holde Amazonas-regnskoven i live

Et stort tema i brasiliansk valgkamp har været Amazonas-regnskoven. Lula lover at beskytte den.

Afskovningen af Amazonas-regnskoven skal bekæmpes.

Sådan lyder det fra Luiz Inacio Lula da Silva, som søndag vandt en snæver sejr i anden valgrunde af præsidentvalget over den siddende præsident, Jair Bolsonaro.

- Brasilien og verden har brug for, at Amazonas er i live og ånder. Et træ, som stadig står, er mere værd end et ton ulovligt fældet træ, siger Lula, som også var præsident fra 2003 til 2010, i sin sejrstale ifølge BBC.

Dermed lægger Lula afstand til taberen af valget, 67-årige Jair Bolsonaro, som har været en kontroversiel skikkelse, siden han i 2019 overtog præsidentposten i Brasilien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt andet har han fået kritik for sin håndtering af coronapandemien, og fordi ødelæggelsen af Amazonas-regnskoven er taget til i hans embedsperiode.

Brasilien har i høj grad været polariseret op til valget. Iagttagere har været bekymrede for uro i tilfælde af et nederlag til Bolsonaro, som har sået tvivl om det elektroniske stemmesystem. Omkring klokken 02.00 dansk tid har taberen endnu ikke udtalt sig.

Lula opfordrer ifølge nyhedsbureauet AFP nu til sammenhold:

- Det er ikke i nogens interesse at leve i et splittet land, som permanent er i en krigstilstand, siger han.

Han lover at være præsident for alle 215 millioner brasilianere.

- I dag siger vi til verden, at Brasilien er tilbage, siger Lula og tilføjer, at landet er klar til at sætte ind i "kampen mod klimakrisen, især i Amazonas".

Lula opfordrer også til lighed på tværs af køn og hudfarve og lover, at der bliver gjort noget ved landets omfattende problemer med sult.

- De økonomiske hjul vil komme op i omdrejninger igen, siger han ifølge AFP.

Lula forlod i sin tid præsidentposten med uhørt høje popularitetsmålinger efter at have været i spidsen for landet under et økonomisk boom, men blev senere dømt for korruption og røg i fængsel.

I 2018 blev han fængslet. Han nåede at sidde 18 måneder i fængsel, inden han blev løsladt, mens han afventede en anke.

Sidste år blev hans domme imidlertid annulleret af den brasilianske højesteret, som fandt, at en dommer havde været partisk.

/ritzau/