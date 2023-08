Seks amerikanske betjente tilstår tortur af to sorte mænd

Seks tidligere politibetjente fra den amerikanske delstat Mississippi har torsdag tilstået anklager om, at de på brutal vis har angrebet to sorte mænd tidligere i år.

Det oplyser anklagerne i sagen.

Føderale anklagere siger, at de seks betjente har begået seksuelle og fysiske overgreb mod to mænd, der var i håndjern, i mere end to timer. Det skal have fundet sted 24. januar i år under en ransagning i Braxton i Mississippi. Der var ingen retskendelse til ransagningen.

Betjentene er alle hvide.

Under ransagningen lod betjentene, som om de henrettede en af mændene og skød ham i ansigtet, så han var kritisk såret.

Mens offeret lå og blødte på gulvet, gav de tidligere betjente ikke førstehjælp. I stedet samledes de uden for huset for at udtænke en falsk dækhistorie.

Derefter har de forsøgt at underbygge historien ved at placere en pistol og ødelægge videoovervågning, oplyser det amerikanske justitsministerium.

De seks tidligere betjente har tilstået 16 strafbare forhold. Blandt dem er sammensværgelse mod civilrettigheder, affyring af et skydevåben under en voldelig forbrydelse og sammensværgelse for at forhindre rettens gang.

Som en del af deres tilståelse kommer de også til at erklære sig skyldige i statslige tiltaler 14. august, oplyser de føderale anklagere.

Under ransagningen blev der gentagne gange brugt strømpistoler mod de to ofre.

De blev også kaldt racistiske skældsord, blev tvunget til at tage alt tøjet af og seksuelt misbrugt.

Betjentene forsøgte efterfølgende at brænde ofrenes tøj i et forsøg på at dække over deres forbrydelse, mens de også plantede methamfetamin i huset.

USA's justitsminister, Merrick B. Garland, har sagt i en skriftlig udtalelse, at "de anklagede i denne sag torturerede og påførte ofrene ubeskrivelig skade og overtrådte på uhørt vis ofrenes civilrettigheder, som de skulle have beskyttet."

De tidligere betjente er mellem 27 og 52 år gamle.

De to ofre anlagde i juli et søgsmål mod Rankin County, hvor de søger 400 millioner dollar i erstatning.

/ritzau/Reuters